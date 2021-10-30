Подвійний удар: небезпека поєднання грипу та COVID-19 – думка доктора Комаровського

Вчені та лікарі у всьому світі попереджають про нову небезпеку. Глобальна хвиля коронавірусу накладеться на сезон звичайних простудних захворювань, а це може серйозно ускладнити ситуацію

Минулих два роки ми чули інформацію, що грип в Україні зник тому, що його витіснив коронавірус. Масочний режим, закриті школи та дитсадки, локдауни – все це спричинило значне та відчутне зниження зафіксованих випадків захворювань на сезонні ГРВІ та грип. Як справи зараз, розповів кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

Я та весь колектив моєї клініки вже зробили щеплення від грипу – прокоментував Євген Комаровський. – Цього року в науковому світі виник новий термін – "твіндемія". Лікарі у всьому світі дуже сильно бояться поєднання грипу та коронавірусу.

Євген Олегович підтвердив, що в Україні є доступні вакцини від грипу, а також лікар наполягав на тому, що великі організації зобов'язані зробити щеплення від нього своїх співробітників. Особливо Комаровський наголосив, що до таких заходів мають вдатися супермаркети, адже саме там величезне скупчення людей.

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Лікар розповів, що наслідки такого поєднання можуть бути катастрофічними для світу та життя людей.

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