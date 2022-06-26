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У Путіна енурез: у соцмережі обговорюють новий діагноз диктатора

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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26 червня, 11:00
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Енурез – тобто нетримання сечі, такою нібито була реакція глави північного "сусіда" Володимира Путіна на ритуал чорних магів. Звідки така інформація – у статті
Чорні маги мали повернути Путіну здоров'я, але до президента РФ повернувся енурез
Чорні маги мали повернути Путіну здоров'я, але до президента РФ повернувся енурез / Фото: Колаж: Сьогодні,

Президент РФ, який ініціював війну та напад на Україну, зібрав уже цілий букет хвороб – схоже, диктатора нарешті наздоганяє карма?
Так, психіатричний діагноз бункерного діда, як охрестили Путіна в українських медіа, давно не викликає сумнівів у фахівців. Також деякі ЗМІ припускали, що у диктатора рак.

Після появи в Мережі інформації, що у Путіна нетримання сечі, особисті лікарі диктатора пояснили, що він останнім часом перенервував
Після появи в Мережі інформації, що у Путіна нетримання сечі, особисті лікарі диктатора пояснили, що він останнім часом перенервував / Фото: Колаж: Сьогодні

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Цього разу телеграм-канал GeneralSVR(reserv) поширив інформацію, що днями адміністрація президента РФ організувала чорний ритуал для Путіна. Чорні маги, що прибули до диктатора з усієї Москви, провели обряд, який мав повернути удачу і здоров'я. Замість цього Путіна спіткало нічне нетримання сечі.

Нібито таке траплялося з бункерним дідом і раніше, але тільки завдяки постійному лікуванню та тимчасовому покращенню здоров'я вдалося припинити енурез. Зараз з'явилася інформація, що Путіну стало гірше, тому він обмочився уві сні.

Особисті лікарі диктатора пояснюють це тим, що Путін останнім часом перенервував. Наскільки правдивий цей діагноз Путіна – достеменно поки що невідомо.

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Також ми раніше писали, що екстрасенс назвав місяць смерті Путіна – розклад "Таро" (відео).

А ще вам буде цікаво дізнатися, на що хворий Лукашенко – лікарі назвали діагноз.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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