Самогон з варення або ягід – користь та шкода напою, якщо готувати вдома

З варення можна зварити домашню самогонку, здавалося б, корисний натуральний алкогольний продукт. Як його готувати та чи бувають безпечні дози алкоголю – у статті

Домашній самогон із варення або ягід може приготувати навіть новачок, але безпечних доз алкоголю не існує / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Фруктовий самогон, домашня брага або вино власного приготування – улюблені багатьма українцями алкогольні напої. Але чи може бути алкоголь корисним, якщо готувати його без "хімії"? І скільки взагалі пити спиртного, щоб не нашкодити здоров'ю – дізнаємося з експертами.

Допустимі норми вживання алкоголю, згідно з дієтичними рекомендаціями щодо харчування для американців

Реклама

Допустимі норми вживання алкоголю, згідно дієтичних рекомендацій з харчування для американців на 2020-2025 рр., такі:

до 2 порцій або менше на день для чоловіків

1 порції або менше на день для жінок.

МОЗ України зазначає, що безпечної дози алкоголю немає взагалі. Хоча відомство згідно з тим, що мінімальне вживання алкоголю дещо знижує ризик захворюваності ішемічну хворобу серця.

Все ж таки мінімальне вживання алкоголю дещо знижує ризик захворюваності на ішемічну хворобу серця.

Реклама

У той же час вживання будь-якого алкоголю завдає шкоди у довгостроковій перспективі. Але люди пили, п'ють і будуть пити алкогольні напої. Інше питання, що не варто зловживати спиртним і якщо й пити алкоголь, то лише якісне.

Заощадити на спиртному та приготувати домашній алкоголь можна, використовуючи непотрібне вам старе варення, що "заграло". Вийде гарна брага, яка згодом переганяється на ароматний самогон із фруктовими нотками. Технологію подужають навіть новачки, знадобиться:

вода – 30 літрів;

варення – 6 літрів;

пресовані дріжджі – 300 г (або 50 г сухих);

цукор – 3 кг (необов'язково).

Процес приготування самогону з варення в домашніх умовах займає від 4-10 днів до кількох місяців. Варіантів, як вигнати самогон із такої браги, існує два.

Реклама

Щоб вигнати самогон із браги, потрібно або здійснювати перегін за допомогою парогенератора, або дуже повільно нагрівати бак і гнати маленьким вогнем.

Це або перегон за допомогою парогенератора, або дуже повільно нагрівати бак і гнати на маленькому вогні. В іншому випадку брагу обов'язково потрібно пропустити через кілька шарів марлі .

Рецепт самогону з варення на вогні:

Підігріти воду до 50-60 °. 2. Додати варення, перемішувати, доки маса не стане однорідною. Охолодити до 30 ° C (обов'язково, інакше дріжджі загинуть від високої температури). Розвести дріжджі згідно з інструкцією на етикетці, потім додати до ємності з майбутньою брагою. Внести цукор добре перемішати (необов'язковий етап). Встановити на бродильну ємність гідрозатвор (медичну рукавичку з дірочкою в пальці) і поставити на 5-9 днів у темне тепле місце (18-25 ° C). Брага готова, якщо вона освітлилася (випав осад), стала гіркою за смаком, а гідрозатвор перестав пускати бульбашки.

Також ми писали, чому алкоголь під час війни – не найкращий спосіб заспокоїтися та "підлікуватися".

А ще дізнайтесь про 5 фактів чому нікому не варто пити спиртне.