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Лікар Комаровський розповів, чому при кашлі треба пити дуже багато рідини

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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17 квітня, 09:00
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Будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні, якщо в організмі дефіцит рідини, зазначає Євген Комаровський. Треба просто пити багато будь-якої теплої рідини
При кашлі потрібно пити дуже багато рідини, це працює краще, ніж відхаркувальні засоби
При кашлі потрібно пити дуже багато рідини, це працює краще, ніж відхаркувальні засоби / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, чому практично ніде у світі не використовуються відхаркувальні засоби та що допоможе позбутися кашлю .

Кашель – це наслідок якоїсь хвороби. Він очищає дихальні шляхи. Але ми сприймаємо його інакше: кашель нас мучить, він нам набридає, тому хочеться якнайшвидше його позбутися.

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Усі ліки, які пригнічують кашель, призводять до того, що у легенях накопичується слиз і надалі можливі ускладнення, – пояснив лікарКомаровський. – Тому будь-які ліки від кашлю використовуються лише за дуже обмеженого кола хвороб.

Наприклад, коли у людини кашлюк чи пацієнту після операції боляче кашляти. Але загалом жодного відношення до самолікування ці ліки не мають. Відомо, що відхаркувальні засоби полегшують відкашлювання і роблять густий слиз рідким.

Але ви повинні знати: якщо в організмі достатня кількість рідини – мокрота у легенях
рідка, – попередив експерт програми "Ранок з Україною". – Тобто коли багато рідини в організмі – легко відкашлюватися. Якщо дефіцит рідини – відкашливатись складно. Саме тому практично ніде у світі не використовуються засоби, що відхаркують.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, ефективність відхаркувальних засобів в порівнянні з рясним питвом не доведено.

Будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні, якщо в організмі дефіцит рідини, тому треба більше пити
Будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні, якщо в організмі дефіцит рідини, тому треба більше пити / Фото: freepik.com

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Тобто будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні якщо в організмі дефіцит рідини. Більш того, вони можуть призвести до того, що ви довго і болісно кашлятимете, але поліпшення не настане.

Потрібно просто пити багато будь-якої теплої рідини, – порадив кандидат медичних наук. – Дуже добре допомагає тепле молоко із медом. Вибирайте мед у сотах, його бажано смоктати.

Різні настоянки на травах та збори – це, за словами лікаря Комаровського, із серії "треба хоч щось випити", вони не допомагають.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт, читайте актуальні новини тут .

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Також раніше лікаря Комаровський пояснив, чому куріння дорослих шкодить здоров'ю їхніх дітей.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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