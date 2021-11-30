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Лікар Комаровський розповів, чи небезпечніший за інших новий штам коронавірусу – Омікрон

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 листопада, 17:00
В закладинки
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Євген Комаровський пояснив, що панікувати з стосовно Омікрона рано, поки конкретики цього типу ковіда немає і медицина знайде шляхи боротьби з цим штамом

Чому новий штам коронавірусу Омікрон з'явився саме в Південній Африці, чи захистить від нього щеплення та коли ми остаточно розумітимемо ситуацію , лікар-педіатр вищої категорії розповів у програмі "Хард з Влащенком" на каналі "Україна".

Цей вірус мутував через різні фактори, – відповів Євген Комаровський, – небезпечніше Омікрон, ніж інші штами, поки що незрозуміло, але стане зрозумілим протягом двох тижнів. Оскільки зараз медичним світовим співтовариством активно йде вивчення, як цей штам передається у різних групах населення, зокрема й серед вакцинованих.

Кандидат медичних наук також наголосив, що поява нового штаму саме на цій території не викликає у нього питань. Оскільки механізм появи таких штамів – мутація, а найзручніший об'єкт для мутації вірусів – це люди зі слабкою імунною системою. Наприклад, ослабленим від ВІЛ імунітетом: а ПАР – один із найнебезпечніших за поширеністю ВІЛ-інфекції регіонів.

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Основний симптом, який відзначається у всіх штамом, що заразилися, Омікрон – сильна слабкість
Основний симптом, який відзначається у всіх штамом, що заразилися, Омікрон – сильна слабкість / Фото: freepik.com

Люди з ВІЛ після зараження коронавірусом можуть хворіти місяцями, а їх організм у цей період стає ідеальним середовищем для мутації. Відразу вірус гине, не розмножуючись, якщо в організмі людини велика кількість антитіл. А досягти цього можна лише за допомогою вакцинації.

На цей момент основний симптом, який відзначається у всіх штамом Омікрон, що заразилися в ПАР – це сильна загальна слабкість, – зазначив Євген Комаровський, – а чи здатний Омікрон обходити вакцину – ми дізнаємося найближчим часом. І, якщо так – то в найближчі терміни ми отримаємо нову, ефективнішу вакцину.

Також ми писали, чому дітям при ангіні небезпечно полоскати горло.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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