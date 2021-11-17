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Лікар Комаровський розповів, чи можна прищеплюватися при алергії, діабеті чи високому тиску

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
17 листопада, 07:30
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Будь-яке фонове захворювання – це привід прищеплюватися в насамперед. Тому що така людина хворіє набагато важче, ніж здорова, відповів Євген Комаровський
Щеплюватися при алергії, діабеті або високому тиску не просто можна, а потрібно
Щеплюватися при алергії, діабеті або високому тиску не просто можна, а потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні часто можна почути: "Я не можу щеплюватись, тому що у мене діабет", "Мені не можна, у мене високий тиск", "У мене ішемічна хвороба серця". Люди відмовляються від вакцинації через наявність фонових хвороб. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, чи небезпечне в цьому випадку щеплення.

Наявність будь-якого фонового захворювання – це привід, щоб щепитися в першу чергу
Наявність будь-якого фонового захворювання – це привід, щоб щепитися в першу чергу / Фото: freepik.com

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Вже дуже скоро зима, кількість простудних захворювань зростає. До того ж доводиться боротися з коронавірусом. Але коли мова заходить про вакцинацію від грипу, covid-19 та інших хвороб, то лікарі останнім часом часто чують одне й те саме: "Мені не можна щеплюватися, тому що в моєму стані мені стане ще гірше".

Тобто якщо людина має якусь хворобу, то вона нібито дає їй можливість не прищеплюватися? А хворіти на грип чи коронавірус при цьому можна? Хіба від них йому не стане ще гірше? – навів приклад Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною"

Багато хто з нас не замислюється про те, в якому положенні знаходиться, прикриваючись дуже слабким аргументом – "не можна, тому що я вже хворію".

Парадокс полягає в тому, що якщо у людини є фонова хвороба, наприклад, алергія, і вона захворіла на тяжку форму грипу, то ця ситуація для неї набагато небезпечніша, ніж для того пацієнта, який не має фонових хвороб, – сказав лікар Комаровський.

За словами кандидата медичних наук, наявність будь-якого фонового захворювання – це привід, щоб прищеплюватися в насамперед. Тому що така людина хворіє набагато важче, ніж здорова.

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Наявність фонової хвороби – це не протипоказання, а пряме свідчення до вакцинації", – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна".

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також ми писали, як Євген Комаровський залишається молодим та здоровим.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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