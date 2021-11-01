Лікар Комаровський розповів, як дізнатися, які щеплення робили вам у дитинстві та чому це важливо

Щеплення від правця роблять кожні 10 років, а неприщеплені від кашлюку дорослі – смертельна загроза для немовляти. Навіщо знати про антитіла, відповів лікар Комаровський

Якщо ви не знаєте, які щеплення вам робили у дитинстві та наскільки зараз ви захищені від тієї чи іншої інфекції – здайте спеціальний аналіз крові. Особливо це важливо для майбутніх мам, чому – кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

У 16 років нам, школярам, зробили вакцину АДС – це захист від дифтерії та правця, але діє такий захист лише 10 років", – каже лікар Комаровський, – потім потрібно пройти ревакцинацію, тобто щепитися повторно. Проблема в тому, що раніше (та й зараз) багато батьків купували своїм дітям довідки про те, що вони щеплені. І коли ці діти виросли, вони не знають, захищені від серйозних інфекційних хвороб по-справжньому чи ні.

Дізнатися, чи є у вас імунітет до збудників тієї ж дифтерії чи правця не так і складно: потрібно звернутися до будь-якої діагностичної лабораторії та здати аналіз крові на антитіла Ig G.

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Майбутню маму на третьому триместрі вагітності, якщо вона не щеплена раніше, вакцинують, щоб малюк отримав антитіла до кашлюку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Особливо важливо знати, чи була проведена специфічна профілактика (тобто вакцинація) від таких хвороб, як кір та краснуха майбутнім мамам. Тобто, якщо ви плануєте стати батьками, перед тим, як завагітніти, перевірте свій рівень антитіл до цих серйозних дитячих хвороб.

Ще одне смертельно небезпечне дитяче захворювання – кашлюк, особливо важливо захистити від нього малюків першого року життя. – Каже лікар Комаровський, – у нас кашлюк практично не діагностується, на сильно кашляючих дітей старше року, а тим більше підлітків, уваги не звертають. Тоді як у всьому цивілізованому світі застосовується стратегія кокона.

А чим небезпечний кашлюк для дітей та навіщо вакцина дорослим?

Стратегія "кокона" – це спосіб захисту немовлят, які поки що надто малі для вакцинування. Це відбувається шляхом зниження ризику інфікування за рахунок організації вакцинації батьків та найближчих родичів, які, найімовірніше, можуть бути джерелом інфекції. Оскільки для дітей 1-го року життя кашлюк смертельно небезпечний, дитина просто може перестати дихати.

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Всі дорослі в будинку, де є малюк віком до 1 року, повинні бути щеплені, – каже лікар Комаровський, – крім того – майбутню маму на третьому триместрі вагітності, якщо вона не була щеплена раніше, вакцинують, щоб майбутній малюк отримав антитіла до кашлюку.

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