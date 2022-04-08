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Лікар Комаровський розповів, як позбавитися печії правильно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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8 квітня, 07:00
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Печію не можна терпіти: якщо вона виникає іноді, спробуйте антациди, але не соду! Коли ситуація складніша, препарат підбере лікар, радить Євген Комаровський
Позбутися печії допоможуть антацидні препарати, вони нейтралізують соляну кислоту - радить доктор Комаровский
Позбутися печії допоможуть антацидні препарати, вони нейтралізують соляну кислоту - радить доктор Комаровский / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через постійний стрес і неможливість у воєнний час правильно харчуватися може виникнути печія. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" доктор Комаровський розповів, чому її в жодному разі не можна терпіти і якнайшвидше нейтралізувати відчуття печіння за грудиною.

Коли з'являється печія, хочеться відразу допомогти. Найбільш неправильна дія – випити розчин соди. Багато людей впевнені, що це нейтралізує соляну кислоту, яка подразнює стравохід. Однак це хибна думка.

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Печію категорично не можна терпіти, бо через подразнення стравоходу виникає сильний запальний процес, – попередив Євген Комаровський. – Тому потрібно негайно нейтралізувати цей дискомфорт.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", найпростіший метод боротьби з печією – антацидні препарати. Вони нейтралізують соляну кислоту. Якщо печія виникає іноді, і коли ви п'єте таблетку, дискомфорт зникає, тоді антациди вам дійсно підійдуть, зазначає кандидат медичних наук.

Якщо печія виникає кожен день і вам доводиться часто пити антациди, слід звернутися до лікаря для підбору лікування
Якщо печія виникає кожен день і вам доводиться часто пити антациди, слід звернутися до лікаря для підбору лікування / Фото: Depositphotos

Але якщо печія виникає кожен день, і вам часто доводиться пити ліки, тоді цей спосіб лікування вам не підійде. В такому випадку вам потрібні ліки, що пригнічують шлункову секрецію, радить доктор Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". Однак після першої ж пігулки люди зазвичай забувають про печію і тому перестають приймати препарат.

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Якщо печіння регулярне, це означає, що у вас запалення стравоходу, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною". – Отже, вам потрібно попити препарат 2-3 тижні, щоб воно пройшло.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини тут.

Також раніше доктор Комаровський назвав дві причини появи кашлю та способи його лікування .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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