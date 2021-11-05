Лікар Комаровський розповів, чи є загроза поліомієліту для дітей в Україні

Поліомієліт наступає, батьки б'ють на сполох – чи справді є привід переживати за здоров'я дітей в Україні, відповів Євген Комаровський.

Після випадку, коли минулого місяця не вакцинований малюк із Рівненської області захворів на поліомієліт і залишився паралізованим, батьків хвилює питання – яка насправді ситуація з даною інфекційною хворобою в Україні.

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" , як захистити дітей від поліомієліту

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Справді, в країні є підтверджені випадки захворюваності на поліомієліт серед дітей, – каже лікар Комаровський, – батьки переживають і запитують, чи справді під загрозою всі діти віком до 5 років. Але якщо ваша дитина вакцинована проти поліомієліту, то жодної загрози для неї немає.

Нагадаємо, що МОЗ України закликало всіх батьків, чиї діти не щеплені проти поліомієліту, надолужити щеплення. У жовтні 2021 року поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини на Рівненщині. У сім'ї, де виховуються 10 дітей, семеро з них захворіли на поліомієліт. Батьки свідомо відмовлялися від обов'язкових щеплень із релігійних міркувань.

Вакцин проти поліомієліту два типи, в ін'єкціях та краплях, які капають дітям у рот / Фото: Колаж: Сьогодні

Євген Комаровський зазначив, що взагалі в Україні велика проблема – це куплені документи про вакцинацію дітей, і не лише від поліомієліту. Тенденції купувати довідки з'явилися ще 20 років тому, на жаль, батьки продовжують так чинити досі. Так, лікарі отримували копійки та намагалися заробити на чому могли. Але це не захистить ваших дітей.

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Ситуація з інфекційними хворобами серйозна, і в усьому цивілізованому світі медицина спрямована на профілактику таких захворювань – тобто вакцинацію, – сказав Євген Комаровський, – і якщо ви виросли, і не знаєте, чи є у вас щеплення або ваша мама колись купила довідку про вакцинацію, і хочете бути захищені, то підіть і здайте аналіз крові на антитіла Ig G в будь-якій діагностичній лабораторії.

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