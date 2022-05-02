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Лікар Комаровський розповів, що робити батькам, якщо дитина відмовляється їсти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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2 травня, 07:00
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Якщо дитина не хоче їсти, Євген Комаровський радить не вмовляти її та не робити з цього трагедію. І нагодувати тоді, коли сім'я знову сяде за стіл
Якщо дитина відмовляється їсти, то не давайте дитині між основними їдою солодке
Якщо дитина відмовляється їсти, то не давайте дитині між основними їдою солодке / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Щоб нагодувати свого малюка , батькам часом доводиться влаштовувати цілу виставу. Однак у інших сім'ях такі проблеми чомусь не виникають. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський розповів, як реагувати на маніпуляцію дитини.

Крики, примхи, сльози... Діти не завжди радісно біжать за стіл і з'їдають усе, що приготувала мама. Найчастіше доводиться умовляти дитину з'їсти хоча б ложечку і пообіцяти їй за це купити іграшку або відвернути на щось інше… Варіантів, як умовити малюка, дуже багато, але причина одна – дитина відмовляється їсти , хоча чудово почувається: бігає, стрибає, грає з іншими дітьми.

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Якщо дитина не хоче їсти, то не вмовляйте її. Наступного разу дитина отримає їжу лише тоді, коли вся сім'я сяде за стіл
Якщо дитина не хоче їсти, то не вмовляйте її. Наступного разу дитина отримає їжу лише тоді, коли вся сім'я сяде за стіл / Фото: freepik.com

Лікар Комаровський поділився простими, але ефективними правилами, як поводитися батькам, щоб уникнути чергового "концерту":

  • Перше правило: не показуйте дитині, що вам дуже важливо, хоче вона їсти чи ні .
  • Друге правило: якщо малюк відмовився або став як завжди капризувати – ви відразу прибираєте тарілку зі столу. Тобто не вмовляйте, не робіть із цього трагедію і нічого не обіцяйте.
  • Третє правило: наступного разу дитина отримає їжу лише тоді, коли вся сім'я сяде за стіл. Не погоджуйтесь на плач та інші маніпуляції, інакше вам знову доведеться складати "концертну програму".
  • Четверте правило: не давайте дитині між основними прийомами їжі печиво, цукерки та інші солодощі.

І запам'ятайте: це ви вирішуєте, що буде їсти ваша дитина, а не вона, – сказав Євген Комаровський. – Ви витрачаєте гроші та сили на приготування їжі. Цінуйте свою працю, тоді вас поважатиме дитина. Дотримуйтесь правил і незабаром побачите результат.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини.

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Також раніше доктор Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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