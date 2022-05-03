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Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо примусово евакуюють до Росії

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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3 травня, 07:00
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Якщо у вашому місті почалася депортація і насильно вивозять до Росії, важливо прибрати всю "компрометуючу" інформацію з гаджетів. Що ще робити – у статті
Якщо примусово евакуюють до Росії, видаліть з телефону все листування, яке містить інформацію про війну
Якщо примусово евакуюють до Росії, видаліть з телефону все листування, яке містить інформацію про війну

Росія не лише почала війну в Україні , російські окупанти стали насильно вивозити українців з їхніх рідних міст. Що важливо зробити, якщо у вашому місті чи селі почалася депортація і насильно вивозять до Росії, у своєму інстаграмі розповів популярний український педіатр Євген Комаровський .

По перше, видаліть з телефону все листування, містить інформацію про війну і т.д. Відпишіться від патріотичних каналів та груп у соціальних мережах, видаліть з телефонної книги контакти військових, чиновників тощо.

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Важливо встигнути повідомити про свою депортацію до національного інформаційного бюро або на гарячу лінію МВС України
Важливо встигнути повідомити про свою депортацію до національного інформаційного бюро або на гарячу лінію МВС України

Якщо вийде, то дуже важливо встигнути повідомити про свою депортацію до національного інформаційного бюро за номером 16-48 , на гарячу лінію Міністерства закордонних справ 044 238 15 88 або тероброни – 0800507028.

На окремому аркуші паперу випишіть номери телефонів родичів і носіть із собою. Також важливо:

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  • не віддавати окупантам свій паспорт
  • не давати інтерв'ю на камеру
  • не спілкуватися із російськими журналістами.

В Росії займається допомогою біженцям та мігрантам громадське об'єднання, зв'язатися можна за номером +7 968 91898 65
В Росії займається допомогою біженцям та мігрантам громадське об'єднання, зв'язатися можна за номером +7 968 91898 65 / Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Щоб повернутися назад в Україну, можна звертатися до громадського об'єднання, яке займається допомогою біженцям та мігрантам по номеру + 7 968 91898 65.

Також раніше Євген Комаровський дав поради, що обговорити з дітьми під час переселення через війну.

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Якщо ви вже виїхали у безпечне місце за кордон, дізнайтесь як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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