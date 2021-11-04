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СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, чим поганий локдаун для учнів і як повернути дітей до шкіл

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
4 листопада, 08:15
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Чергове закриття шкіл погано впливає на дитячу психіку, навчання, втрачаються навички комунікації. Чому не можна відновити навчання – відповів лікар Комаровський

Багатьох батьків обурює той факт, що через чергові карантинні умови діти знову не ходять до шкіл. Але так відбувається через небажання дорослих робити щеплення, про це кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

А як пов'язане закриття шкіл та вакцинація?

Чому діти сидять вдома зараз, у новий локдаун? Тому що, якщо їх зараз відправити ходити до школи, діти активно почнуть хворіти, – каже Євген Комаровський, – Діти хворіють на коронавірус активно та в легкій формі, приходячи додому і приносячи вірус, який вбиває їхніх бабусь та дідусів.

Саме тому у всьому світі насамперед намагалися вакцинувати дорослих. Бо якщо дорослі вакциновані та захищені, то діти спокійно можуть ходити до школи.

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Якщо дорослі вакциновані та захищені, то діти спокійно можуть ходити до школи
Якщо дорослі вакциновані та захищені, то діти спокійно можуть ходити до школи / Фото: freepik.com

Вакцинація дорослих допомагає відправити дітей до шкіл, той факт, що школярі вже другий рік нормально не відвідують заняття – це страшний удар по їхньому здоров'ю , психіці, вмінням комунікувати, зазначає Євген Комаровський.

Діти залишаються без нагляду, деградують, оскільки навчання у таких домашніх умовах – це не навчання. Це все відгукнеться купою проблем, -каже кандидат медичних наук,- проблему б вирішили щеплення старших родичів, а саме дідусів і бабусь.

Також важлива вакцинація і для дітей, зазначає Комаровський. Візьміть Ізраїль – там щеплено 60% населення, де 30 із нього – діти. У нас це неможливо, ми битву за вакцинацію дітей програли. Тому важливо створити умови, щоб кожна доросла кілька могла прищепити свою дитину та розуміла, що це безпечно. І такі умови має створити держава.

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Раніше ми також писали, чому діти повніють на карантині та що робити.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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