Дієтолог розвінчала міфи про шкоду курячих яєць: як часто можна їх вживати

Середньостатистичний українець за рік з'їдає 305 яєць

Яйця сирі, варені, смажені, пашот – люди придумали сотні рецептів з використанням цього продукту, проте деякі вчені запевняють – регулярне вживання яєць може шкодити здоров'ю. Чим корисний цей продукт і чи потрібно відмовлятися від вживання яєць, розповіла лікар-ендокринолог і дієтолог Світлана Свічкар у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Яєчня з лососем і авокадо Фото: Pinterest

Нещодавно вчені провели дослідження, в якому взяли участь близько 9000 китайців, і зробили висновок – тривале вживання яєць більше одного на день підвищує ризик розвитку цукрового діабету на 25%. Однак наскільки це правда? Так, наприклад, професійні спортсмени постійно вживають велику кількість цього продукту, але не скаржаться на подібні прояви.

"Білок – невід'ємна частина харчування спортсмена і взагалі правильного харчування. Основою цього є саме курячі яйця, – пояснює дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу Олександр Шепель. – Особисто я кожен день вживаю 5-10 штук. Яйця – це такий казковий продукт, який допомагає людині набрати м'язову масу, коли її не вистачає, також, якщо людина має зайву вагу – білок допомагає спалити жир".

Що про корисність яєць кажуть лікарі

У тому, що яйце – цілком безпечний продукт, переконані і українські лікарі.

"Мене дійсно дивують такі вердикти, тому що яйця є природним продуктом і немає особливих протипоказань для їх вживання", – розповіла лікар-ендокринолог і дієтолог Світлана Свічкар.

Лікар зазначає, що це не перші дослідження, які намагалися довести шкідливість цього продукту. Так, наприклад, раніше говорили, що яйця містять шкідливий холестерин.

Яйцо пашот з грінками Фото: Depositphotos

"Потім ці дослідження були відкинуті і вчені довели зворотне. Однак і далі з'являються нові міфи. Але я запевняю, що яйця – дуже корисний продукт, який повинен бути в раціоні кожної людини", – зазначила експерт.

А ось від яєчних дієт дієтолог застерігає:

"Там багато білка і майже немає вуглеводів – це дуже небезпечно для нирок", – пояснює Світлана Свічкар.

Тому головне – знати міру. І якщо вдатися до статистики, маємо показники – середньостатистичний українець за рік з'їдає 305 яєць і при цьому у нас захворювання діабетом не перевищує 7,5%. Зате кожен китаєць на рік з'їдає 105 штук, а у них проблема діабету стає набагато гостріше – близько 11%. Тому можна зробити висновок, що вживання яєць ніяк не впливає на подібні захворювання.

Як яйця впливають на організм людини – дивіться відео:

Раніше ми розповідали, як вибрати якісний шоколад: чого не повинно бути в його складі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися