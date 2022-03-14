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Робити щеплення під час війни чи почекати – навіщо зараз вакцинація дітям та дорослим

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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14 березня, 18:30
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Вакцинація під час бойових дій особливо важлива: адже зараз складно дотримуватися гігієни, профілактики ГРВІ, ковіду та інших інфекцій як дітям, так і дорослим
Робити щеплення під час війни важливо, дітям та дорослим вакцинація допоможе уникнути багатьох хвороб
Робити щеплення під час війни важливо, дітям та дорослим вакцинація допоможе уникнути багатьох хвороб / Фото: freepik.com

Через напади російських військ на Україну вся медична система більше зосереджена на допомозі бійцям та мирним жителям, які постраждали від обстрілів і т.д. В умовах, коли важче захистити себе від гепатитів, ковіда, грипу, інших інфекцій – важливо не нехтувати щепленням: як отримати вакцину безкоштовно зараз, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як вакцинують зараз в Україні та кого

Щеплення за календарем (рутинні або обов'язкові) зараз в Україні доступні безкоштовно, зробити з в будь-якій державній медустанові, до якої у вас є можливість дістатися. Також нікуди не подівся COVID-19, проти нього також вакцинують безплатно.

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Зараз усі календарні щеплення в Україні доступні безкоштовно, зробити їх можна в будь-якій державній медустанові
Зараз усі календарні щеплення в Україні доступні безкоштовно, зробити їх можна в будь-якій державній медустанові / Фото: freepik.com

Тому якщо хтось ще взагалі не щеплювався або настав час отримати бустерну дозу (уже маєте 2 дози), то теж зверніться до будь-якої медичної державної установи. Також крім рутинних щеплень актуальні і щеплення проти респіраторних хвороб, адже зараз сезон ГРВІ.

Особливо якщо ви проживете в ком'юніті переселенців і знаходитесь в оточенні великої кількості людей. У таких умовах дітям і дорослим важче дотримуватися чистих рук і належної гігієни, вести здоровий спосіб життя. Додаткові вакцини можна придбати за свій рахунок в аптечній мережі, а зробити їх можуть у будь-якій держмедустанові безкоштовно.

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Які щеплення дітям та дорослим можна отримати безкоштовно

Дорослим зараз безкоштовно можна отримати вакцину від правця + дифтерії . Ревакцинацію слід робити кожні 10 років: дізнайтеся у свого сімейного лікаря, коли востаннє ви щеплювались і зробіть ревакцинацію, при необхідності. Календарні щеплення для дітей:

  • гепатит В
  • туберкульоз (БЦЖ)
  • поліомієліт
  • дифтерія
  • кашлюк
  • правець
  • гемофільна інфекція
  • кір
  • краснуха
  • епідемічний паротит (свинка)

Зазвичай батьків із дітьми запрошує на щеплення сімейний лікар, проте поцікавтеся самостійно, по можливості, чи не настав час вакцинації.

Які додаткові рекомендовані щеплення дітям

З урахуванням епідсезону та війни дітям рекомендуються такі щеплення (вони не календарні):

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  • вітряна віспа (якщо не хворіли)
  • ротавірусна інфекція
  • менінгококова інфекція
  • пневмококова інфекція
  • СOVID-19 можна робити дітям від 12 років.
  • грип можна робити дітям від 6 місяців.

Також дізнайтесь, "Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців".

А якщо ви покинули свій будинок, то дізнайтесь, "Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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