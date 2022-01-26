Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✈ Нові правила вїзду до ЄС 💥 ФОП та штурм Ради ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми

Мотивація жити

Модний манікюр

Все до 14 лютого

Тіні Кароль - 37!

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи робити щеплення від коронавірусу при імуносупресії та хворобах нирок – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Необхідність вакцинації при пригніченні імунітету з тієї чи іншої причини викликає суперечки. Але при хворобах нирок, як зазначає Євген Комаровський, щеплення потрібне

Чи треба прищеплювати людей проти ковіду , які приймають імуносупресори, тобто пригнічучі імунітет препарати – одна із складних тем. На це та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Питання в тому, що вакцинація може в даному випадку не спрацювати, а не тому, що щеплення завдадуть шкоди людям, у яких з тієї чи іншої причини спостерігається пригнічення імунітету, – говорить кандидат медичних наук, – Охорона здоров'я наголошує, що такі люди потрапляють у дуже серйозну групу ризику захворюваності на ковід та їх треба щепити за стандартною схемою.

Імуносупресія, або інакше імунодепресія виникає у разі прийому низки імуносупресивних препаратів. Також такий стан може розвинутись після деяких захворювань. Тому в індивідуальних випадках, як зазначає професор Комаровський, таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини, а не два щеплення.

Реклама

Необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід – наприклад, при захворюваннях нирок
Необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід – наприклад, при захворюваннях нирок

Також необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід – наприклад, при захворюваннях нирок (хронічному громелуронефриті в тому числі).

Це захворювання – один із найсерйозніших факторів ризику при коронваріусній інфекції. Тому є показанням до негайної вакцинації, якщо у вас ще немає щеплення.

Реклама

Читайте також: "Чим небезпечний штам Омікрон для дітей".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
24 — 30 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти