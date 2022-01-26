Чи робити щеплення від коронавірусу при імуносупресії та хворобах нирок – відповідь лікаря Комаровського

Необхідність вакцинації при пригніченні імунітету з тієї чи іншої причини викликає суперечки. Але при хворобах нирок, як зазначає Євген Комаровський, щеплення потрібне

Чи треба прищеплювати людей проти ковіду , які приймають імуносупресори, тобто пригнічучі імунітет препарати – одна із складних тем. На це та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Питання в тому, що вакцинація може в даному випадку не спрацювати, а не тому, що щеплення завдадуть шкоди людям, у яких з тієї чи іншої причини спостерігається пригнічення імунітету, – говорить кандидат медичних наук, – Охорона здоров'я наголошує, що такі люди потрапляють у дуже серйозну групу ризику захворюваності на ковід та їх треба щепити за стандартною схемою.

Імуносупресія, або інакше імунодепресія виникає у разі прийому низки імуносупресивних препаратів. Також такий стан може розвинутись після деяких захворювань. Тому в індивідуальних випадках, як зазначає професор Комаровський, таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини, а не два щеплення.

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Необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід – наприклад, при захворюваннях нирок

Також необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід – наприклад, при захворюваннях нирок (хронічному громелуронефриті в тому числі).

Це захворювання – один із найсерйозніших факторів ризику при коронваріусній інфекції. Тому є показанням до негайної вакцинації, якщо у вас ще немає щеплення.

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