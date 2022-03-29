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Що таке алопеція, через яку дружина Вілла Сміта втратила волосся

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 14:28
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50-річна Джада Пінкет-Сміт бореться із хворобою вже кілька років. Лікарі розповіли про захворювання, що викликає втрату волосся, а також про те, чи існує лікування
Що таке алопеція, або Чому Уілл Сміта так торкнувся жарт про дружину на Оскарі-2022
Що таке алопеція, або Чому Уілл Сміта так торкнувся жарт про дружину на Оскарі-2022 / Фото: instagram.com/jadapinkettsmith/

Напевно, немає людини, яка, незважаючи на свою байдужість до Оскара, знає, що Вілл Сміт комусь врізав на церемонії. Інцидент набув різних фарб у мережі і навіть стали джерелом мемів, хоча володар свого першого "Оскару" встиг вибачитися перед коміком. Кріс Рок заробив ляпас після того, як пожартував над дружиною Сміта, Джадою Пінкетт-Сміт, яка була змушена поголитися наголо через випадання волосся, викликаного боротьбою з алопецією,розповіли The New York Times.

Джадо, я тебе люблю. "Г.І. Джейн 2", не можу дочекатися, щоб побачити це.

– сказав Рок, маючи на увазі фільм 1997 року "G.I. Джейн", в якому Демі Мур була голена наголо.

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Що таке алопеція?

Сертифікований дерматолог із Mount Sinai у Нью-Йорку Анджела Лемб розповіла, що облисіння – це широкий термін, який відноситься до будь-якої форми випадання волосся. Це може мати багато причин. За її словами, деякі люди, особливо чоловіки, втрачають волосся на голові з віком через зміни в гормонах, відомих як андрогени, і це вважається формою алопеції. Тип випадання волосся, поширений серед темношкірих, – це тракційна алопеція яка виникає, коли волосся занадто довго туго натягнуте в хвости.

Багато людей втрачають волосся через те, що імунна система починає атакувати волосяні фолікули, це називається аутоімуна алопеція. Такі форми алопеції можуть бути викликані дискоїдним червоним вовчаком, який може призвести до виразок і рубців на обличчі та шкірі голови.

Інший поширеною формою аутоімунної алопеції є осередкова алопеція. Часто, говорячи про алопецію, люди мають на увазі саме цей тип облисіння. Ним страждає одна на 1000 людей у Сполучених Штатах.

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Який саме тип алопеції у Пінкетт-Сміт – невідомо, але, судячи з зовнішнього вигляду актриси, це осередкова алопеція, каже доктор Джордж Котсареліс, дерматолог із Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсільванії.

Осередкова алопеція: коли, чому і як виникає?

Доктор Анджела Лемб розповіла, що осередкова алопеція може з'явитися у дитинстві, підлітковому чи зрілому віці. У людей починає випадати волосся пучками, що призводить до появи круглих лисин. Коли людина втрачає все волосся на голові – це називається тотальною алопецією, а коли вона втрачає все волосся на тілі – це називається універсальною алопецією.

Доктор Джордж Котсареліс розповів, що більш ніж у половині випадків волосся, що випало, виростає знову протягом року. Але часто, через місяці чи роки, у людей з'являються й інші залисини.

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Зазначається, що осередкова алопеція може мати генетичний компонент. Так, якщо у батька осередкова алопеція, то їхня дитина має ймовірність її розвитку від 1 до 10 %. Вона може бути викликана стресовими подіями та дефіцитом поживних речовин, наприклад, дефіцитом заліза.

Алопеція: чи існує лікування?

Деякі лікарі почали лікувати цей стан пероральними препаратами, але вони можуть мати серйозні побічні ефекти, збільшуючи ризик утворення тромбів та лімфоми, тому приймати їх можна за призначенням, та й без рецепта в аптеці їх не відпускають.

Іноді осередкова алопеція проходить сама по собі, але повного одужання не існує. При правильному лікуванні багато людей дійсно бачать покращення.

Також дивіться: 6 найдивніших нарядів Оскара-2022.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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