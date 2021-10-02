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СЬОГОДНІ Life Здорово

Що заважає нормальному інтимному життю – лікар Комаровський розкрив секрет

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
2 жовтня, 09:00
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Для інтимного життя важливо, коли дитина, тим більше 6-ти років, не спить з батьками. Що заважає інтиму, лікар Комаровський відповів в програмі "Ранок з Україною"
Інтимному життю заважає, якщо чоловік дивиться телевізор вночі, а не займається любов'ю з дружиною
Інтимному життю заважає, якщо чоловік дивиться телевізор вночі, а не займається любов'ю з дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання, які надходять від телеглядачок в програму "Ранок з Україною" на каналі "Україна", часом мають прихований підтекст. Іноді деякі дівчата і жінки не наважуються прямо розповісти Євгену Комаровському про свою ситуацію. Однак ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" відразу розуміє, про що намагаються запитати телеглядачки, і дає дуже чіткі рекомендації.

Якщо працює телевізор, то кому це заважає – дитині чи мамі?

В рубрику "Запитай у Комаровського" надійшло цілком конкретне питання: "Мій чоловік дивиться телевізор до другої години ночі. Як це впливає на здоров'я сплячої дитини?". Кандидат медичних наук пояснив, що телевізор не представляє небезпеки для дітей, якщо вони самі не кажуть батькам: "Я не можу заснути".

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Євген Комаровський пояснив: "Причина цього питання в іншому. Ви намагаєтеся впливати на чоловіка, прикриваючись здоров'ям дитини. Але в даному випадку прямого зв'язку немає ".

Який же рецепт нормального інтимного життя від Комаровського?

За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", якщо чоловік до другої години ночі дивиться телевізор, замість того щоб займатися любов'ю з дружиною, це дійсно огидно.

У такій ситуації, звичайно, хочеться написати лікарю Комаровського і попросити: "Скажіть моєму чоловікові, щоб він звернув на мене увагу!" – сказав кандидат медичних наук.

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Для нормального інтимного життя ще дуже важливо, щоб дитина, тим більше якщо їй вже 6 років, не спала в ліжку з батьками.

У нас всі страшно бояться переселити дитину до своєї кімнати. Навіть якщо у вас одна кімната, то найпростіше поставити ширму, щоб дитина не заважала вам любити один одного, – сказав лікар Комаровський. – Але не придумуйте замість цього шкідливість телевізора.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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