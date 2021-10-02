Що заважає нормальному інтимному життю – лікар Комаровський розкрив секрет

Для інтимного життя важливо, коли дитина, тим більше 6-ти років, не спить з батьками. Що заважає інтиму, лікар Комаровський відповів в програмі "Ранок з Україною"

Інтимному життю заважає, якщо чоловік дивиться телевізор вночі, а не займається любов'ю з дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання, які надходять від телеглядачок в програму "Ранок з Україною" на каналі "Україна", часом мають прихований підтекст. Іноді деякі дівчата і жінки не наважуються прямо розповісти Євгену Комаровському про свою ситуацію. Однак ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" відразу розуміє, про що намагаються запитати телеглядачки, і дає дуже чіткі рекомендації.

Якщо працює телевізор, то кому це заважає – дитині чи мамі?

В рубрику "Запитай у Комаровського" надійшло цілком конкретне питання: "Мій чоловік дивиться телевізор до другої години ночі. Як це впливає на здоров'я сплячої дитини?". Кандидат медичних наук пояснив, що телевізор не представляє небезпеки для дітей, якщо вони самі не кажуть батькам: "Я не можу заснути".

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Євген Комаровський пояснив: "Причина цього питання в іншому. Ви намагаєтеся впливати на чоловіка, прикриваючись здоров'ям дитини. Але в даному випадку прямого зв'язку немає ".

Який же рецепт нормального інтимного життя від Комаровського?

За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", якщо чоловік до другої години ночі дивиться телевізор, замість того щоб займатися любов'ю з дружиною, це дійсно огидно.

У такій ситуації, звичайно, хочеться написати лікарю Комаровського і попросити: "Скажіть моєму чоловікові, щоб він звернув на мене увагу!" – сказав кандидат медичних наук.

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Для нормального інтимного життя ще дуже важливо, щоб дитина, тим більше якщо їй вже 6 років, не спала в ліжку з батьками.

У нас всі страшно бояться переселити дитину до своєї кімнати. Навіть якщо у вас одна кімната, то найпростіше поставити ширму, щоб дитина не заважала вам любити один одного, – сказав лікар Комаровський. – Але не придумуйте замість цього шкідливість телевізора.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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