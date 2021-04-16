Що їсти на сніданок перед тренуванням, щоб швидше схуднути

Якщо ви худнете за допомогою бігу, їзди на велосипеді або іншої активності, то прискорити процес допоможе білковий сніданок – з'ясували вчені

Швидкість спалювання жиру під час ранкового тренування для схуднення залежить від того, що ми їли перед заняттями. Вуглеводна їжа, здавалося б, дає більше енергії, але на спалювання жиру не особливо впливає. Прискорити спалювання зайвого жиру допоможуть білки – це з'ясували дослідники з Нової Зеландії: результати роботи опубліковані в журналі Nutrients .

Дослідники спостерігали за групами велосипедистів, які тренувалися вранці: одні починали крутити педалі після сніданку, багатого білковою їжею, інші – вуглеводною, а треті – просто пили чисту воду. Позбавлятися від жирових накопичень найкраще вийшло у тих, хто не снідав зовсім (пив воду) та їв білковий сніданок. А вуглеводна їжа не дала таких переваг в плані швидкості жироспалювання, з'ясували вчені.

Велосипедне тренування після білкового сніданку краще спалює жир Фото: пресслужба

Тренуватися натщесерце, щоб схуднути, підходить не кожному. Самопочуття може погіршитися, у деяких з'являється нудота, запаморочення, аж до втрати свідомості. Тому підходять вам такі тренування чи ні, потрібно вирішувати зі своїм фітнес-тренером і сімейним лікарем. А ось легкий, але ситний сніданок перед пробіжкою або велосипедної прогулянкою допоможе прискорити процес спалювання жирів.

Білки містяться в м'ясі, кисломолочних продуктах – сирі, яйцях, горіхах, рибі, крупах. Омлет або сир з горіхами на сніданок перед тренуванням додасть сил і допоможе поліпшити результати. У той же час медики відзначають, що для тривалих, інтенсивних тренувань більше підходить сніданок з їжі, багатої складними вуглеводами.

Вони містяться в коренеплодах, бобових, хлібі грубого помелу, крупах, зелених і листових овочах. Вуглеводний сніданок необхідний тим, хто планує виконувати багато циклічних, тобто багаторазово повторюваних вправ, це забезпечить енергією протягом всього тренування. Тобто в залежності від поставлених перед собою цілей і типу кожної активності підбирайте сніданок – вуглеводний або білковий.

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