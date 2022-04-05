Що робити при появі діареї мандрівника – порада лікаря Комаровського

"Діарея мандрівника" може розпочатися через зміну звичних умов життя, води та харчування. Як покращити стан, розповів Євген Комаровський

При появі «діареї мандрівника» пийте більше рідини та не приймайте антибіотики для профілактики / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через зміну місця проживання після нападу Росії у багатьох українців змінилися звичні умови життя та харчування, тому у когось із дорослих чи дітей може виникнути "діарея мандрівника". Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський дав кілька порад, як покращити стан.

Зміна місця проживання, їжі та води впливає на баланс мікрофлори в організмі та викликає "діарею мандрівника" (або акліматизаційну діарею) / Фото: Depositphotos

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Зміна стандартних параметрів води та їжі принципово впливає на баланс мікрофлори в організмі та викликає "діарею мандрівника" (або акліматизаційну діарею). Які симптоми вказують на виникнення інфекційної хвороби? Це висока температура, порушення загального стану, відсутність апетиту, рідке випорожнення.

Якщо в рідкому стулі ще й домішка крові, тоді бажано якнайшвидше звернутися до лікаря, – порадив Євген Комаровський. – І лише він може призначити вам антибіотики.

Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, що в більшості випадків, коли є послаблення стулу, але при цьому ви добре почуваєтеся, у вас нормальна температура, категорично не можна вживати антибіотики та антибактеріальні засоби.

Якщо рідке випорожнення з'явилося у дитини, не змушуйте її їсти. Хоче їсти – нехай їсть, відмовляється – нічого страшного, – сказав лікар-педіатр вищої категорії. – У цьому випадку дуже важливе інше – не допустити зневоднення.

За словами доктора Комаровського, якщо не буде зневоднення – діарея не є небезпечною. Тому коли дитина багато п'є, мочиться хоча б один раз на п'ять-шість годин, якщо вона стрибає і бігає, але вам не подобається вигляд її випорожнення, запам'ятайте просте правило: "Менше звертайте увагу на кал".

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Потрібно розуміти, що "діарея мандрівника" – це тимчасовий стан, який може виникнути, коли організм адаптується до нових умов. Через якийсь час ви і ваша дитина знову нормально будете почуватися. Головне – багато пити, – сказав Євген Комаровський.

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