Що робити при інфекції сечовивідних шляхів у дітей – розповів лікар Комаровський

Євген Комаровський пояснив, що у малюків сечостатеві інфекції бувають часто. Як зрозуміти, що у дитини проблема з сечовим міхуром або нирками – в матеріалі

При інфекції сечовивідних шляхів у дитини потрібно зробити аналіз сечі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи знають батьки, що суперстерільность і надмірно часте підмивання малюків може посприяти інфекції сечовивідних шляхів у дитини ? Як зрозуміти, що у малюка або більш старшої дитини цистит , чому діти хворіють інфекціями сечовивідних шляхів і що робити в таких випадках – відомий педіатр Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

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Чому у дітей буває цистит та інші інфекції сечостатевої системи?

Не завжди цистит, пієлонефрит або інша інфекція сечовивідних шляхів відбувається через недбалість батьків . Іноді навіть навпаки: коли у малюка діагностують цистит або іншу інфекцію сечовивідних шляхів, мама часто думає, що недогледіла або недомила дитину.

І починає ще ретельніше вимивати, особливо в області геніталій. Але миючі засоби порушують мікрофлору, особливо у дівчаток: тому важливо дотримуватися золотої середини. А ось чого ще не варто робити – так це витирати статеві органи дитини, коли вона сходила в туалет на вулиці, бактерицидними серветками, вони теж порушують мікрофлору.

Гігієну дитини проводите спеціальними серветками, щоб уникнути сечостатевих інфекцій / Фото: freepik.com

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Підтирати малюка карще звичайними вологими або спеціальними дитячими вологими серветками. Дівчата (як і жінки) частіше хворіють на цистит через анатомію їх статевих органів. Також інфекції сечовивідних шляхів часто можуть виникати у малюків до півроку, поки дитина ще не сидить самостійно і багато лежить. Це сприяє попаданню сечі в ниркиї.

А чому цистит виникає у хлопчиків?

Привести до інфекцій сечостатевої системи у хлопчиків може фімоз (звуження крайньої плоті). Але не фізіологічний – в такому випадку мама чи тато, які хочуть самостійно "лікувати" фімоз дитині, якого нічого не турбувало до цього і руками намагаються вивільнити головку статевого члена, можуть занести інфекцію.

Тому з фізіологічним фімозом відразу варто звернутися до педіатра, а не намагатися все виправити самим. Якщо у дитини цистит або інше інфекційне захворювання сечостатевої системи – то теж звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря.

Як зрозуміти, що у дитини цистит або сечостатева інфекція?

Ознаки сечостатевої інфекції у малюків до 3-х років і більше старших дітей відрізняються. Так, у малюків при інфекції сечовивідних шляхів підвищується температура до 38-39 градусів, тримається більше доби, дитина плаче, відмовляється від їжі, часто виникає діарея.

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Якщо дати малюкові жарознижуючий засіб і збити температуру, то малюк залишається млявим, апетит не виникає, він не хоче грати. Так, до речі, можна диференціювати ГРВІ і інфекції сечовивідних шляхів у малюків.

При сечостатевих інфекціях дитина плаче і скаржиться на хворобливе сечовипускання / Фото: unsplash.com

У дітей старше 3х-років теж піднімається температура, але, якщо її збити – дитина стає активною, починає грати, може попросити поїсти. Також діти скаржаться на хворобливе сечовипускання, болю в животі і попереку.

Як лікують інфекції сечовивідних шляхів у дітей?

Для початку потрібно зрозуміти, що це саме цистит, пієлонефрит і так далі – найпростіше, що ви можете зробити вдома, це зв'язатися з вашим педіатром, він підкаже, яку краще придбати експрес-смужку для проведення аналізу сечі в домашніх умовах і як це правильно зробити.

Зібрати сечу у зовсім крихти допоможе спеціальний мочеприймальник, які теж продаються в аптеках. Провести аналіз легко за інструкцією, а потім можна сфотографувати і відправити педіатру. Лікар може дистанційно призначити лікування або запросити вас на візит, щоб додатково зробити дитині аналіз крові (при необхідності).

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У більшості випадків такі інфекції лікують антибіотиками за призначенням лікаря. Тільки в запущеному випадку, коли батьки відразу не звернулися за допомогою, дитину можуть покласти в стаціонар .

Важливо! Якщо ви стали за призначенням лікаря давати дитині антибіотики і їй буквально на наступний день сало краще – то не кидайте давати таблетки поки не пройдете повний рекомендований курс.

Інакше у дитини буде рецидив хвороби, вилікувати буде набагато складніше, не кажучи вже про те, що доведеться лікувати ще більш дорогими і серйозними ліками.

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