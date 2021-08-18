Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як носити худі

Тримаємо тіло у тонусі

Стосунки з кавою

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Що робити при інфекції сечовивідних шляхів у дітей – розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
18 серпня, 08:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Комаровський пояснив, що у малюків сечостатеві інфекції бувають часто. Як зрозуміти, що у дитини проблема з сечовим міхуром або нирками – в матеріалі
При інфекції сечовивідних шляхів у дитини потрібно зробити аналіз сечі
При інфекції сечовивідних шляхів у дитини потрібно зробити аналіз сечі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи знають батьки, що суперстерільность і надмірно часте підмивання малюків може посприяти інфекції сечовивідних шляхів у дитини ? Як зрозуміти, що у малюка або більш старшої дитини цистит , чому діти хворіють інфекціями сечовивідних шляхів і що робити в таких випадках – відомий педіатр Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

Реклама

Чому у дітей буває цистит та інші інфекції сечостатевої системи?

Не завжди цистит, пієлонефрит або інша інфекція сечовивідних шляхів відбувається через недбалість батьків . Іноді навіть навпаки: коли у малюка діагностують цистит або іншу інфекцію сечовивідних шляхів, мама часто думає, що недогледіла або недомила дитину.

І починає ще ретельніше вимивати, особливо в області геніталій. Але миючі засоби порушують мікрофлору, особливо у дівчаток: тому важливо дотримуватися золотої середини. А ось чого ще не варто робити – так це витирати статеві органи дитини, коли вона сходила в туалет на вулиці, бактерицидними серветками, вони теж порушують мікрофлору.

Гігієну дитини проводите спеціальними серветками, щоб уникнути сечостатевих інфекцій
Гігієну дитини проводите спеціальними серветками, щоб уникнути сечостатевих інфекцій / Фото: freepik.com

Реклама

Підтирати малюка карще звичайними вологими або спеціальними дитячими вологими серветками. Дівчата (як і жінки) частіше хворіють на цистит через анатомію їх статевих органів. Також інфекції сечовивідних шляхів часто можуть виникати у малюків до півроку, поки дитина ще не сидить самостійно і багато лежить. Це сприяє попаданню сечі в ниркиї.

А чому цистит виникає у хлопчиків?

Привести до інфекцій сечостатевої системи у хлопчиків може фімоз (звуження крайньої плоті). Але не фізіологічний – в такому випадку мама чи тато, які хочуть самостійно "лікувати" фімоз дитині, якого нічого не турбувало до цього і руками намагаються вивільнити головку статевого члена, можуть занести інфекцію.

Читайте також:

Тому з фізіологічним фімозом відразу варто звернутися до педіатра, а не намагатися все виправити самим. Якщо у дитини цистит або інше інфекційне захворювання сечостатевої системи – то теж звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря.

Як зрозуміти, що у дитини цистит або сечостатева інфекція?

Ознаки сечостатевої інфекції у малюків до 3-х років і більше старших дітей відрізняються. Так, у малюків при інфекції сечовивідних шляхів підвищується температура до 38-39 градусів, тримається більше доби, дитина плаче, відмовляється від їжі, часто виникає діарея.

Реклама

Якщо дати малюкові жарознижуючий засіб і збити температуру, то малюк залишається млявим, апетит не виникає, він не хоче грати. Так, до речі, можна диференціювати ГРВІ і інфекції сечовивідних шляхів у малюків.

При сечостатевих інфекціях дитина плаче і скаржиться на хворобливе сечовипускання
При сечостатевих інфекціях дитина плаче і скаржиться на хворобливе сечовипускання / Фото: unsplash.com

У дітей старше 3х-років теж піднімається температура, але, якщо її збити – дитина стає активною, починає грати, може попросити поїсти. Також діти скаржаться на хворобливе сечовипускання, болю в животі і попереку.

Як лікують інфекції сечовивідних шляхів у дітей?

Для початку потрібно зрозуміти, що це саме цистит, пієлонефрит і так далі – найпростіше, що ви можете зробити вдома, це зв'язатися з вашим педіатром, він підкаже, яку краще придбати експрес-смужку для проведення аналізу сечі в домашніх умовах і як це правильно зробити.

Зібрати сечу у зовсім крихти допоможе спеціальний мочеприймальник, які теж продаються в аптеках. Провести аналіз легко за інструкцією, а потім можна сфотографувати і відправити педіатру. Лікар може дистанційно призначити лікування або запросити вас на візит, щоб додатково зробити дитині аналіз крові (при необхідності).

Реклама

Читайте також:

У більшості випадків такі інфекції лікують антибіотиками за призначенням лікаря. Тільки в запущеному випадку, коли батьки відразу не звернулися за допомогою, дитину можуть покласти в стаціонар .

Важливо! Якщо ви стали за призначенням лікаря давати дитині антибіотики і їй буквально на наступний день сало краще – то не кидайте давати таблетки поки не пройдете повний рекомендований курс.

Інакше у дитини буде рецидив хвороби, вилікувати буде набагато складніше, не кажучи вже про те, що доведеться лікувати ще більш дорогими і серйозними ліками.

Також раніше ми писали, де слід спати дитині.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Не лягати спати з макіяжем
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як вибрати достиглу диню
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Наталі Портман для Vogue China
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
16 - 22 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти