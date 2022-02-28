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Що робити людям при аваріях на хімічних об'єктах – кожен має знати

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 лютого, 11:33
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Что делать людям при авариях на химических объектах?
Что делать людям при авариях на химических объектах? / Фото: pixabay.com

П'ятий день вторгнення Росії, і ми віримо в нашу перемогу, бо інакше не може бути! Але від ворога можна очікувати будь-чого, це теж треба розуміти. "Кожен із нас – воїн", – Зеленський звернувся до українців. Ворог не гидує мерзенними методами і націлений бити по нафтохімічній промисловості. Розповідаємо, що робити у разі аварії на хімічних об'єктах.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

  • Закрийте вікна та не відкривайте їх без необхідності. А якщо потрібно відкрити, то завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її.
  • Намагайтеся менше перебувати на повітрі.
  • Користуйтеся системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте у приміщенні зволожувачі повітря. Постійно проводьте вологе прибирання.
  • Якщо відчуваєте запах диму, то відразу надягайте вологі маски, віконні та дверні прорізи ізолюйте вологою тканиною.
  • Пийте на день ще більше води – збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

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  • Краще пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої.
  • Кілька разів на день приймайте душ, а якщо немає можливості, що хоч промивайте ніс і горло.
  • В ідеалі рекомендується негайно виїхати з місця, близького до аварії.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС.

Також читайте, як вийти з шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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