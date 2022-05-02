Що робити, якщо дитину захитує в машині чи автобусі під час переїздів

Якщо дитина зблідла, часто позіхає – її захитало. Не чекайте, поки малюка знудить, відверніть його увагу, давайте попити води та забезпечте доступ в салон свіжого повітря

Якщо дитину заколисує в машині або автобусі під час переїздів, посадіть її по ходу руху і намагайтеся частіше зупинятися для прогулянки / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Дітей часто захитує в транспорті, а через війну з Росією сотні тисяч українців змушені переїздити у пошуках безпеки. Що робити, коли дитину захитує в машині – порадами поділилися у МОЗ України.

Якщо дитина мала, то вона не завжди може пояснити, що з нею відбувається. Зверніть увагу на стан дитини – не тільки нудота буде ознакою того, що малюка захитало. Дитина може скаржитися на біль у животі, сонливість, головний біль. Вона блідне, частішає її серцебиття, потім виникають позиви до блювання і безпосередньо блювання.

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Не годуйте сильно дитину перед поїздкою, але голодною вона теж бути не повинна, садіть малюка по ходу руху машини / Фото: istockphoto.com

Тому перед майбутньою поїздкою добре, якщо дитина зможе погуляти, побути активною, побігати. Не годуйте сильно дитину перед поїздкою, але голодною вона теж не має бути. Порадьтеся з педіатром, який препарат дати малюкові, щоб його менше захитувало. І не забудьте дати ліки безпосередньо перед поїздкою.

Якщо є можливість – то частіше зупиняйтеся, давайте дитині розім'ятися / Фото: moz.gov.ua

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Якщо під час руху дитину стало захитувати, дайте їй льодяник, запасіться водою і давайте її пити малюкові дрібними ковтками. Також важливо посадити дитину під час руху транспорту так, щоб вона дивилася перед собою. Якщо є можливість, то частіше зупиняйтеся, давайте дитині розім'ятися і з'їсти щось легке.

Ми писали, що порадив обговорити з дітьми під час переселення через війну Євген Комаровський.

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