Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Українці у Парижі

Користь цитрусових

Що робить Зеленська?

Рецепт від Клопотенка

Сигнал "Тривога"

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Що робити, якщо дитину захитує в машині чи автобусі під час переїздів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо дитина зблідла, часто позіхає – її захитало. Не чекайте, поки малюка знудить, відверніть його увагу, давайте попити води та забезпечте доступ в салон свіжого повітря
Якщо дитину заколисує в машині або автобусі під час переїздів, посадіть її по ходу руху і намагайтеся частіше зупинятися для прогулянки
Якщо дитину заколисує в машині або автобусі під час переїздів, посадіть її по ходу руху і намагайтеся частіше зупинятися для прогулянки / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Дітей часто захитує в транспорті, а через війну з Росією сотні тисяч українців змушені переїздити у пошуках безпеки. Що робити, коли дитину захитує в машині – порадами поділилися у МОЗ України.

Якщо дитина мала, то вона не завжди може пояснити, що з нею відбувається. Зверніть увагу на стан дитини – не тільки нудота буде ознакою того, що малюка захитало. Дитина може скаржитися на біль у животі, сонливість, головний біль. Вона блідне, частішає її серцебиття, потім виникають позиви до блювання і безпосередньо блювання.

Реклама

Не годуйте сильно дитину перед поїздкою, але голодною вона теж бути не повинна, садіть малюка по ходу руху машини
Не годуйте сильно дитину перед поїздкою, але голодною вона теж бути не повинна, садіть малюка по ходу руху машини / Фото: istockphoto.com

Тому перед майбутньою поїздкою добре, якщо дитина зможе погуляти, побути активною, побігати. Не годуйте сильно дитину перед поїздкою, але голодною вона теж не має бути. Порадьтеся з педіатром, який препарат дати малюкові, щоб його менше захитувало. І не забудьте дати ліки безпосередньо перед поїздкою.

Якщо є можливість – то частіше зупиняйтеся, давайте дитині розім'ятися
Якщо є можливість – то частіше зупиняйтеся, давайте дитині розім'ятися / Фото: moz.gov.ua

Реклама

Якщо під час руху дитину стало захитувати, дайте їй льодяник, запасіться водою і давайте її пити малюкові дрібними ковтками. Також важливо посадити дитину під час руху транспорту так, щоб вона дивилася перед собою. Якщо є можливість, то частіше зупиняйтеся, давайте дитині розім'ятися і з'їсти щось легке.

Ми писали, що порадив обговорити з дітьми під час переселення через війну Євген Комаровський.

Також дізнайтеся, як до подбати про безпеку дитини під час переїзду.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як жили у Карпатах 100 років тому
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Читати у травні
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак тижня
Весілля під час війни
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти