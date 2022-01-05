Що робити, якщо болить спина, коли миєш голову чи посуд – 3 вправи

Якщо після миття голови або приготування їжі починає боліти спина та шия, то звичайно важливо знайти причину. А зняти біль допоможуть три прості вправи

Якщо болить спина, коли миєш голову чи посуд, допоможуть спеціальні вправи / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато жінок (та й чоловіків) скаржаться на дискомфорт і навіть біль у спині при тривалому нахилі. Як прибрати біль у спині та коли обов'язково потрібна консультація спеціаліста – допоміг розібратися фізичний терапевт Данило Якубовський .

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Чому болить спина або шия при нахилі

Часто, коли доводиться деякий час перебувати в положенні "вниз головою", починає боліти спина та шия . Найчастіше на такий біль скаржаться жінки з довгим волоссям, коли доводиться нахилятися над ванною та мити голову.

Часто при миття волосся, якщо нахиляти голову, починає боліти спина / Фото: unsplash.com

Тривале перебування в неприродному для нас стані, звичайно ж, призводить до напруги м'язів та дискомфорту . Але також біль у спині може бути викликаний порушенням постави, міжхребцевими грижами, перенесеними раніше травмами та ще рядом факторів. А при нахилі вниз цей біль може посилюватися.

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Що робити, коли при нахилі болить спина?

Справжню причину болю у спині – як і будь-якого іншого болю, допоможе з'ясувати фахівець. Для початку зверніться до лікаря, проконсультуйтеся у фізичного терапевта, вам порекомендують той чи інший спосіб вирішення проблеми, виходячи саме з вашого випадку.

Якщо немає жодних проблем із поставою та здоров'ям, то уникнути дискомфорту в спині та шиї при миття голови можна просто. Для цього краще повністю залізти у ванну, трохи присісти, упертись колінами і випрямити спину, потім нахиліться з рівною спиною. Після миття робіть розминку – це допоможе швидко прибрати дискомфорт.

Таку розминку можна робити при міжхребцевих грижах, якщо немає болючого синдрому. А ось при ретролістезі (зміщенні хребця назад) та інших подібних патологіях займатися гімнастикою слід лише після консультації лікаря.

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Візьміть килимок для йоги, каремат або просто плед і піднімайте тулуб від підлоги таким чином:

Потім підніміться на повністю витягнутих руках:

Третя вправа – прогинання спини:

Кожну вправу виконуйте по 5-10 повторень.

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