Чітміл: модний тренд чи необхідність і чому він підходить не всім

Тим, хто дотримується суворі дієти або активно худне, уникнути "харчової депресії" нібито допомагає чітміл. До чого призводить таке розвантаження – в матеріалі

Чітміл нині модний тренд, але необхідності в ньому немає, це підходить не всім

День, коли можна їсти все, що хочеться – так можна охарактеризувати чітміл, і це зовсім не розвантажувальний день . У перекладі з англійської (cheat meal) буквально означає "шахраювати з їжею". Навіщо ж потрібно таке шахрайство і чи варто влаштовувати чітміл, допоміг розібратися дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

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Звідки взявся чітміл і навіщо він потрібен?

Чітмілом вважається заплановане "порушення" в раціоні, яке передбачає деякі послаблення при дотриманні суворої системи харчування. Це нібито допомагає людям, які тривалий час сидять на строгих дієтах, уникнути стану "Харчової депресії". Адже суворі обмеження в харчуванні ведуть до того, що непереборно хочеться з'їсти улюблений десерт або щось "заборонене".

Тому чітміл, день, коли раз на тиждень або дві людина може їсти те, що він хоче, допоможе "відірватися" нібито без шкоди для фігури. Дуже часто чітміл рекомендований при кето-дієті – тобто харчуванні з обмеженням вуглеводів. Але, по-перше, сам по собі суворі дієти вже несуть шкоди нашому здоров'ю.

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А по-друге – чітміл прийшов з професійного спорту, бодібілдингу, де люди роками харчуються за певною схемою, з обмеженнями, паралельно строго контролюючи свої показники здоров'я, приймаючи різні препарати і добавки.

Що ж не так з кето-дієтою і при чому тут чітміл?

Коли людина обмежує в своєму раціоні вуглеводи (що передбачає кето-дієта), перебуваючи довгий час на білково-жировому раціоні, блокується робота його підшлункової залози . Природно, це відбивається і на психоемоційному стані людини.

І, щоб підтримати вироблення ферментів, а також його психологічний стан, йому пропонують чітмл. Але це дуже індивідуальна річ, як і наша чутливість до вуглеводів дуже індивідуальна. Є люди углеводозавісімие, і – навпаки.

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Якщо постійно чітміліть фастфудом, що людям, схильним до повноти, легко погладшати ще більше / Фото: freepik.com

В результаті один на чітміле розслабляється булками з колою і потім знову повертається до свого типу харчування або дієті, що не набираючи при цьому жирову тканину. А для кого-то такий чітміл приводь до + півкіло жирової тканини за пару днів. Наступний такий чітміл – ще плюс 500 грам жирової тканини. І тут важливу роль відіграє тип статури людини.

Кому ж підходить чітміл, а кому – ні?

Чітміли підходять для ектоморфов (худорлявих людей з швидким метаболізмом) і мезоморфов – це ідеальні атлети, які легко втрачають і набирають вагу. Особливо популярні чітміли у бодібілдерів, які готуються до змагань, йдуть "на сушку", сідають на тимчасові дієти при цьому. І чітміл для таких людей – чисто псіхоразгрузка, щоб не зірватися.

Ендоморф – людина, яка швидко набирає вагу, особливо жирову тканину, чітмілом може нашкодити. Якщо така людина стежить за харчуванням, контролює свій раціон і почне чітміліть, то періодичні картопля фрі, фастфуди або жирне морозиво, якими він буде "розвантажуватися", приведуть до того, що він знову погладшає. Тому чітміл – це ідеальний метод для спортсменів з швидким метаболізмом і слабкою силою волі.

Що ж робити, якщо худнеш чи не хочеш гладшати?

Чи не голодувати або сидіти на жорстких дієтах, а раціонально харчуватися. Головний принцип раціонального харчування – це наповнити раціон за допомогою продуктів достатнім для людини кількістю енергії, "будівельним матеріалом", компонентами, які допоможуть регулювати обмінні процеси, допомагати кишечнику правильно функціонувати.

Жорсткі дієти і чітміли серед них якраз можуть привести до набору зайвої ваги / Фото: freepik.com

Режим раціонального харчування – це пропорційний розподіл їжі: наприклад, на сніданок припадає 20-25% калорій, на обід – 30%, перекус 10%, вечеря – 15-20% від загального каллоража. Якщо вуглеводи в меню наростають до вечора, та ще на тлі сидячого способу життя, тоді набору зайвої ваги не уникнути. Тому що вночі ферментирование знижується, що сприяє накопиченню зайвого жиру.

Також важливо правильне поєднання продуктів, наприклад, підвищують засвоєння білків овочеві салати. А вуглеводи з рослинним маслом навпаки призведуть до різкого стрибка цукру: тому кукурудзяні пластівці з бісквітом і солодким молоком – це не найкраща комбінація продуктів. Які продукти найбільше при схудненні підійдуть вам – допоможе розібратися дієтолог.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чому ми набираємо вагу восени.