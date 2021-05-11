Чому алергією на пилок стали хворіти частіше: що з цим робити

Ослаблений імунітет, особливо на тлі ковіду, робить нас вразливими перед алергією на пилок. Чим небезпечний сезонний поліноз і що робити – поради алерголога

Ігнорувати алергію на пилок небезпечно для здоров'я Фото: freepik.com

Не встигли й півгодини провести на пікніку, як почали чхати, заклало ніс і потекли сльози? Це сезонний поліноз, алергія на цвітіння рослин: зараз і до самої осені ми будемо "на піку" цього захворювання. Ігнорувати алергію на пилок небезпечно: що буде, якщо не звертати уваги на симптоми алергії, як розпізнати поліноз і відрізнити від застуди і що робити, щоб алергічна реакція на пилок не псувала вам життя – розповіла лікар-алерголог, віце-президент Асоціації алергологів, лікар наук України Лілія Романюк.

Лілія Романюк Фото: пресслужба

Чому на сезонну алергію дедалі частіше звертають увагу, захворюваність зростає?

Дедалі більше людей від весни до самої осені страждають від алергічної реакції на пилок рослин (поліноз), і прогноз не радує. Так, за даними Європейської академії алергології та клінічної імунології, вже через чотири роки половина населення Європи "заробить" ту чи іншу форму алергії. Тобто, проблема актуальна практично для кожного з нас.

Змінюється і сам перебіг захворювання: цьому сприяє ослаблення імунітету, особливо нині, коли люди масово хворіють на Сovid-19. А на тлі ослабленого імунітету як поліноз, так і інші алергічні реакції протікають набагато важче для людини. На жаль, більшість людей, в тому числі і з явними симптомами алергії, не сприймають серйозність ситуації і небезпеку алергії для здоров'я.

А як зрозуміти, що це саме алергія, і невже вона так небезпечна?

Крім того, що алергія на цвітіння викликає дискомфорт і значно знижує якість життя, вона небезпечна. Часто людина, у якої починається кашель, чхання, нежить, закладає ніс, очі сльозяться і червоніють, думає, що застудилася. Особливо якщо раніше в сезон весна-літо не помічала таких симптомів настільки часто. Якщо людина перестає контактувати з алергеном, то і симптоми можуть зникнути, тому впевненість, що це була застуда, міцніє ще більше. Або людина розуміє, що у неї починається алергічна реакція на пилок або інший подразник, але не надає цьому значення.

Основний момент – при алергії, на відміну від ГРВІ, ковіда або застуди, підвищення температури тіла і ломоти в суглобах не спостерігається.

Нежить, свербіж шкіри, кашель та інші симптоми алергії – це захисна реакція організму, яка відбувається при попаданні на шкіру або в дихальні шляхи пилку або інших мікрочастинок-алергенів. На такі речовини імунна система людини реагує як на чужорідні, але реакція може бути не відразу. Наприклад, через тиждень або місяць після контакту з алергеном.

Тому людина не завжди може запідозрити, що у неї алергія. Оскільки алергени проникають і через шкіру (а раніше вважалося, що тільки при диханні), виникає шкірна реакція, від дрібного висипу до екземи. Це хронічна запальна реакція, за якої шкіра свербить, червоніє, болить: в загальному проблема не тільки естетична. Також якщо алергію не лікувати, то може розвинутися бронхіальна астма. Крім того, "масла у вогонь" підливає не тільки сам пилок, а й змінена далеко не в кращу сторону екологічна обстановка.

Тобто, у людей, які не мали раніше алергії, вона може початися через погану екологію?

Кількість алергіків зростає щороку, особливо серед жителів міст. Пилок квітів або рослин змішується з вихлопами від автомобілів, пилом, промисловими викидами і стає ще більш токсичною і шкідливою для нашого організму. Крім того, дослідження підтверджують той факт, що понад 60% населення генетично схильні до розвитку алергії. І реакція у всіх різна: половина з цих алергіків страждає від алергічного нежитю і кон'юнктивіту (запалення слизової оболонки ока), а половина – від різної шкірної висипки.

Сльозливість очей або нежить – реакція не пилок та інші сезонні алергени Фото: unsplash.com

Ще важливий момент: люди, які знають або припускають, що у них поліноз, наприклад, на такий поширений алерген, як амброзія, можуть не надати значення нежитю, що почався на початку травня. Тому що амброзія цвіте в серпні. Але річ у тім, що через глобальні зміни клімату графік цвітіння рослин-алергенів зрушився. І та ж амброзія починає цвісти вже на початку літа.

А коли найбільший пік цвітіння, чи можна якось підлаштуватися під нього?

Так, існує графік цвітіння рослин, який розробили екологи та лікарі. В цілому, традиційних "алергічних" сезонів три:

травень-червень: це період цвітіння фруктових дерев і різних кущів; червень-липень: цвітуть лугові рослини і злаки; серпень-жовтень: ростуть і цвітуть бур'яни, поширюються цвілеві гриби.

Досвідчені лікарі-алергологи знають про цю особливість і попереджають пацієнтів. Але, як уже сказано, зміни клімату не оминули і цвітіння рослин. Наприклад, алергічна реакція на березовий пилок починається в середньому в березні-квітні, це один із рано квітучих алергенів, але в цьому сезоні весна пізня, тому береза зацвіла пізніше і прояв алергії на її пилок не співпав із графіком.

Часто люди, схильні до алергії, починають помічати у себе симптоми за кілька днів до початку цвітіння алергену. Крім цього, вітер і рух повітря теж впливають. У вашому регіоні взагалі може не рости береза, а алергія у людей, схильних до полінозу, може почати проявлятися. В Україні найчастіше виникає реакція на цвітіння берези, вільхи та граба.

А які ще найпоширеніші сезонні алергени?

Крім амброзії і берези, з якими пов'язана левова частина випадків полінозу, в число поширених алергенів входять тополиний пух, лугові трави і квіти, бур'яни, домашня цвіль.

І як же захистити себе – приймати антигістамінні препарати або щось ще?

Спочатку важливо визначити, що це саме алергія, і з'ясувати, на що саме: провокаторів може бути не один, а відразу декілька. І не тягнути, адже алергія на цвітіння і пилок починає проявлятися вже у три-чотирирічних малюків. І з віком ситуація тільки погіршується.

Поставити правильний діагноз може тільки лікар-алерголог, тому не намагайтеся підібрати лікування для себе, і тим більше дитини, самі.

Полінози добре піддаються сучасної діагностики: це шкірне алегро-тестування, різні лабораторні методи – імуно-кап, алекс-тести, ці аналізи допоможуть визначити набір ваших алергенів.

У більшості випадків лікування підбирається дуже індивідуально, з урахуванням всіх особливостей і показників здоров'я. Лікування найчастіше комплексне: це антигістамінні препарати, спреї для носа, інгалятори для бронхів, які допомагають полегшити прояв симптомів. Системний метод лікування сезонної алергії – це алерген-специфічна терапія (АСІТ), коли організм вчать звикати і не реагувати на алерген, вводячи людині невеликі його дози.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як захистити себе від алергії на сонце.

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