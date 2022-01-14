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Що темніша шкіра, то вище ризики дефіциту вітаміну D – дослідження

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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14 січня, 09:30
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Взимку більшість із нас відчуває нестачу "сонячного" вітаміну. Але без додаткового прийому вітаміну D особливо не обійтися тим, чия шкіра смаглявіша, ніж у інших
У людей, чия шкіра смаглявіша, ніж у інших, ризики розвитку дефіциту вітаміну D вищі
У людей, чия шкіра смаглявіша, ніж у інших, ризики розвитку дефіциту вітаміну D вищі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нестача вітаміну D послаблює наш імунітет, підвищує ризики розвитку аутоімунних хвороб, веде до вад у функціях кісткової тканини і не тільки. Кожен з нас повинен дбати про свій статус вітаміну D, але для людей із смаглявою і темною шкірою це має бути першочерговим завданням, пише журнал Nutrients .

Чому взимку виникає дефіцит вітаміну D

Головне джерело вітаміну D для людей – це його виробництво в шкірі людини під впливом ультрафіолетових променів. А взимку ми різко обмежені у сонці, до того ж більше часу проводимо у приміщеннях. Тому навіть сонячного дня практично неможливо отримати необхідну нам дозу цього важливого вітаміну.

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Вітамін D найбільше міститься в морській рибі, а також яйцях та молочних продуктах
Вітамін D найбільше міститься в морській рибі, а також яйцях та молочних продуктах / Фото: Depositphotos

Дізнатися напевно, є у вас чи ні дефіцит вітаміну D можна тільки за допомогою аналізу крові на 25(ОН) D. Не завжди вдається поповнити цей вітамін з допомогою продуктів – їм багата жирна морська риба, яєчні жовтки, цільне молоко, вершкове масло. Тому у випадках явного дефіциту вітаміну D рекомендовано додатковий прийом комплексів або продуктів із добавками цього вітаміну.

Чому саме за смаглявої шкіри потрібно приймати вітамін D?

Дослідники зазначають, що пігментація шкіри та волосся залежить від вмісту коричнево-чорної молекули еумеланіну, що виробляється нашим організмом із амінокислоти під назвою тирозин. Люди більш смагляві і темношкірі зобов'язані цим пігментом еумеланіну, який "ховається" у нижньому шарі епідермісу.

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А синтез вітаміну D переважно відбувається у верхніх шарах шкір , тому світлошкірим людям набагато легше отримати цей вітамін природним шляхом, перебуваючи на сонці, ніж смаглявим і темношкірим. До того ж активний розвиток промисловості, погіршення екології також сприяють тому, що людей із смаглявішою шкірою вітамін D гірше синтезується.

Синтез вітаміну D переважно відбувається у верхніх шарах шкіри під впливом сонця
Синтез вітаміну D переважно відбувається у верхніх шарах шкіри під впливом сонця / Фото: unsplash.com

Тому їм особливо потрібно стежити за рівнем цього елемента в організмі та у разі його дефіциту – приймати добавки . Медики відзначають, що достатнє споживання вітаміну D знизить ризик не лише рахіту, COVID-19 та розсіяного склерозу, а й рівень смертності загалом.

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Також достатня кількість вітаміну D в організмі знижує несприятливий результат вагітності та пологів, профілактує рак, діабет, хворобу Альцгеймера та деменцію, гострі інфекції дихальних шляхів, загострення астми та крихкість кісток.

Читайте також: Як отримати вітамін Д, щоб захиститися від раку.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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