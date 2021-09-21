Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Emmy 2021

Модні сумки

Користь горіхів

Секрети Лорен

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чим корисні запечені або тушковані осінні овочі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 вересня, 17:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Осінь – саме час їсти запечені або парові гарбуз, баклажани, перець і інші овочі. Чому важливо їсти овочі і в такому вигляді, розповіла дієтолог
Запечені або тушковані осінні овочі корисні для схуднення та роботи органів травлення
Запечені або тушковані осінні овочі корисні для схуднення та роботи органів травлення / Фото: unsplash.com

Швидше схуднути і корисно, смачно поїсти вийде саме на термічно оброблених овочах. Навіщо термічно обробляти овочі , як краще це робити і які плоди вибрати – розповіла психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен
Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Навіщо взагалі запікати овочі?

Реклама

Кращі продукти, які одночасно принесуть користь, будуть смачними і не додадуть вам зайвих кілограмів – це овочі. Особливо приготовані в тушкованому, запеченому вигляді або на пару.

Читайте також:

В першу чергу в такому вигляді овочі обов'язково слід включати до раціону тим, хто худне, так втрата зайвих кіло буде йти швидше. Атакож термічно оброблені овочі :

  • мають низьку енергетичну цінність,
  • містять малий відсоток вуглеводів,
  • не перевантажують печінку,
  • швидко і добре засвоюються.
Реклама

Так, брокколі і будь-яка інша капуста, буряк та інші овочі, які в сирому вигляді викликають тяжкість в шлунку і метеоризм, при термічній обробці не викличуть такої реакції. Запечені, тушковані або варені овочі не призведуть до загострення гастриту та інших проблем з органами травлення.

А які овочі краще запікати або тушкувати?

Будь-які – всіх форм і видів. Зараз на прилавках ринків і магазинів повно гарбуза, він допоможе зміцнити імунітет, наповнить організм клітковиною, каротином, пектином. У запеченому вигляді гарбуз подобається навіть дітям, також з цього плоду добре готувати суп-пюре.

Не забувайте є і свіжі овочі, а які варто обмежити – підкаже лікар
Не забувайте є і свіжі овочі, а які варто обмежити – підкаже лікар / Фото: Unsplash

Реклама

Серед доступних сезонних овочів зараз баклажани, болгарський перець, кабачки, морква, буряк. Все залежить від ваших смаку і бюджету. Також не забувайте їсти і свіжі овочі, зелень : При проблемах з травленням раціон зі свіжих овочів слід обговорити з дієтологом або гастроентерологом.

Також раніше ми писали, як приготувати овочі-гриль на вогнищі.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти