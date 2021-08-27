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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим корисні морепродукти і як їх правильно їсти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 серпня, 12:00
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Морепродукти і риба допоможуть зберегти серце, судини і не тільки. Щоб підтримати здоров'я за допомогою морепродуктів, їх потрібно їсти не менше 2-х порцій на тиждень
Риба і морепродукти ще більш корисні, якщо їх правильно готувати та їсти
Риба і морепродукти ще більш корисні, якщо їх правильно готувати та їсти / Фото: unsplash.com

Білок високої якості, вітаміни групи В, залізо, цинк, фосфор, кальцій і звичайно ж, Омега-3 кислоти – далеко неповний список корисних речовин, що містяться в морепродуктах і рибі. Чим ще корисні морепродукти для здоров'я, скільки їх треба їсти, яким чином готувати і якої риби уникати – допомогли розібратися в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Яка ж користь морепродуктів в харчуванні людини

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Риба та інші морепродукти – одні з найкращих продуктів для здоров'я серця і судин. Така їжа допомагає знизити ризик інсульту і серцевої недостатності, аритмію. Секрет їх користі – в поліненасичених жирних Омега-3 кислотах, яких особливо багато в морській рибі.

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Омега-3 чинять на наші клітини протизапальну дію, також знижують артеріальний тиск і рівень накопичення в тканинах жирів тріглецірідов. Багато Омега-3 міститься в лососі, сардинах, атлантичної скумбрії, трісці, оселедці, тунці і озерній форелі; а також мідіях, кальмарах.

А скільки риби і морепродуктів потрібно їсти?

Відповідно до Гарвардської тарілки здорового харчування, морепродукти або рибні страви потрібно їсти 2-3 рази на тиждень:

  • дорослим: мінімум 2 порції на тиждень, кожна з яких не менше 113 грам,
  • дітям: 1 або 2 рази на тиждень, починаючи з 28,3 грамів (малюкам молодше 2 років) і поступово збільшуючи порції,
  • вагітним або тим, хто планує вагітність: 336 грам різних морепродуктів і риби на тиждень.
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Важливо! Вибирати рибу з найменшим забрудненням ртуттю та іншими токсичними речовинами.

Яка риба містить токсини і її не варто їсти?

У морепродуктах, особливо рибі, може міститися ртуть, діоксини та інші токсичні речовини. Скільки в рибі може бути токсинів, залежить від того, де вона спіймана і виду самої риби. Наприклад, найбільше токсичних викидів спостерігається в річках, озерах, іноді – в океанах.

Скільки в рибі токсинів, залежить від того, де вона спіймана і виду самої риби
Скільки в рибі токсинів, залежить від того, де вона спіймана і виду самої риби / Фото: unsplash.com

Також велика риба їсть більше дрібну, тому за рахунок цього може отримати більше токсинів. Найбільш небезпечними в цьому плані вважають акул, морських черепах, королівську скумбрію, рибу-меч. Тому вибираючи екзотичну рибу або інші морепродукти, варто задуматися. Не менш важливий і спосіб приготування риби і морепродуктів.

Як краще готувати рибу і морепродукти з максимальною користю?

Корисніше буде запікати або варити рибу і морепродукти, ніж смажити. Також морепродукти слід доповнювати овочами, щоб збалансувати їжу клітковиною, а ще – цільнозерновими продуктами, горіхами, насінням.

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Важливий момент – морепродукти і риба не єдине велике джерело Омега-3 кислот. Їх ще багато в соєвих бобах і соєвому маслі, волоських горіхах, лляному маслі, листових зелених овочах.

Також ми писали, що пригоувати з риби на вечерю.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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