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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим корисна соя для схуднення та здорового харчування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
1 липня, 08:30
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Соєві закуски допомагають не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри під час втрати зайвої ваги. Чим саме корисна соя для схуднення – в дослідженні
Соя допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри
Соя допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри / Фото: freepik.com

Соя – відмінне джерело білка і досить низькокалорійний продукт, а його користь в плані схуднення знову привернула уми вчених. вВявляється, соєві закуски відмінно допомагають худнути і підтримувати тіло: результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients .

Смачні та корисні закуски влітку – відмінна ідея перейти на здоровіше харчування, а ми також придумали ще 10 лайфхаків, які зроблять гарячу літню пору незабутньою.

Чим же корисна соя для схуднення?

Соя добра тим, що у неї нейтральних запах і смак, тому створити саме свій улюблений смак соєвії закусці або страві легко за допомогою приправ або соусів. Оскільки соя – відмінне джерело білка, закуски і страви з неї насичують організм і допомагають уникнути переїдання.

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Про значимість білка в харчуванні ви можете прочитати в будь-якому підручнику біології. Нагадаємо лише, що білок – це важливий будівельний матеріал для наших клітин.

Соя, за рахунок лецитину, що в ній міститься допомагає регулювати рівень шкідливого холестерину, поліпшити обмінні процеси, що важливо для схуднення. Продукти на основі сої легко засвоюються організмом і менш калорійні, ніж "чиста" соя.

Коли ж краще їсти сою, щоб пішла зайва вага

У дослідженні говориться, що понад 100 молодих жінок із зайвою вагою перекушували соєвими бобами і снеками з сої щодня, о 10 годині ранку.

Cнекі, збагачені соєвими продуктами, допомагають схуднути
Cнекі, збагачені соєвими продуктами, допомагають схуднути / Фото: unsplash.com

Це допомогло знизити апетит в цілому, схуднути і поліпшити стан шкіри. Найбільшого ефекту домоглися жінки, які в якості перекусів їли снеки з високим вмістом білка, збагачені соєю.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, в яких продуктах багато рослинних білків.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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