Чим корисна малина і скільки ягід можна їсти на день

Малина багата на вітаміни і мікроелементи, у ній мало природних цукрів, тому ягоди можна їсти діабетикам і тим, хто худне: 300-4000 грамів малини на день – норма

Малина корисна: ягода містить антоціани, вітаміни Е та С, каротиноїди, а в ідеалі з'їдати 300-400 грамів на день, не більше

Малина – важлива сезонна ягода, її користь для здоров'я велика. Чим корисна малина, кому її не можна, скільки цих ягід їсти - розповіла дієтолог і консультант зі здорового харчування Ксенія Рен,

Малина містить багато антиоксидантів: антоціани, вітаміни Е та С, каротиноїди, флавоноїди. Окремі компоненти цієї ягоди сприяють зниженню рівня окисного стресу та захищають клітини організму.

Реклама

Популярність малини в лікуванні застуди пояснюється високою концентрацією в ній вітаміну С, саліцилової кислоти, а також флавоноїдів та антоціанів. Через них ягода здатна знижувати температуру, провокуючи рясне потовиділення.

Малина добре підходить тим, хто бореться із зайвою вагою, можна їсти цю ягоду і хворим на діабет / Фото: Pexels

Малина добре підходить тим, хто бореться із зайвою вагою, можна їсти цю ягоду і хворим на діабет, оскільки її глікемічний індекс низький. Рекомендована малина людям з порушенням обміну холестерину, згортання крові, гіпертонічною хворобою – органічні кислоти у її складі можуть знижувати артеріальний тиск.

Реклама

Заборонена малина людям, що хворіють на подагру (у ягодах міститься багато органічних кислот, що сприяє порушенню пуринового обміну), гастрит та виразку шлунка. Бувають і алергічні реакції на малину.

На день, згідно з даними Nutrition & Metabolism, вживання до 50 г фруктози є безпечним для здоров'я. Це орієнтовно 300-400 грамів фруктів/ягід.

Також ми писали, чи є користь у заморожених ягодах і як правильно робити запаси.

Реклама

А ще читайте про самогон з варення або ягід – користь та шкода напою, якщо готувати вдома.