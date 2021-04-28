Чим корисна черемша і що з неї приготувати

У 100 грамах черемші більше вітаміну С, ніж в двох лимонах, а ще її використовують як профілактику цинги

Щорічно з українських лісів вивозять понад три тонни ведмежої цибулі, також відомої як черемша. Лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла про користь черемші і поділилася рецептом вітамінного салату в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Чому черемша така популярна і де її краще купувати

Черемша – неймовірний порятунок від авітамінозу – запевняють лікарі. Перша ароматна зелень коштує всього 10-15 гривень за пучок, до того ж знайти її можна мало не на кожному ринку, а ось чи легальна вона – слід переконатися самостійно.

Адже, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, нелегальний збір черемші загрожує продавцям накладенням штрафу від 1700 до 3655 грн з конфіскацією рослин. Тому обов'язково запитайте документи, що свідчать про належне вирощування, збирання та продаж зелені.

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Чим корисна черемша і що з неї готувати – відповідь дієтолога

"З приходом весни на столі з'являється різноманітна молода зелень, одна з них – черемша. Вона містить велику кількість вітаміну С, який миттєво включає обмінні процеси і захищає від будь-яких вірусів", – пояснює дієтолог Людмила Гончарова.

Тільки уявіть, в 100 грамах черемші більше вітаміну С, ніж в двох лимонах! А ще тут є вітамін А, РР, В1-В3, В6 і В9. Крім того, в цій рослині міститься велика кількість заліза, калію, кальцію, фтору, сірки, марганцю, селену, міді, йоду і цинку. Саме завдяки такому багатству черемша рятувала людей під час епідемії чуми в Європі і завжди була в раціоні моряків як профілактика цинги.

"Мій улюблений салат складається з черемші, листя салату, кропу і петрушки, а заправляю його олією конопель. Ще раджу додати білий перець і гімалайську сіль", – поділилася експерт.

Кому не можна вживати черемшу

Але треба бути обережним з цією рослиною людям, у яких є проблеми зі шлунком. У такому випадку, як і дітям, краще подрібнювати черемшу в блендері і додавати улюблену олію, таким чином ви отримаєте вітамінізований соус без шкоди для слизової шлунка.

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