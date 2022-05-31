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Чим корисний ревінь і як краще їсти цей супер-фуд – порада дієтолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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31 травня, 14:30
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Зараз час сезонних овочів та зелені, і один із таких корисних суперфудів – ревінь. Він підвищить якість раціону, наповнить організм корисними мінералами і не тільки це
Ревень корисний через великий вміст мікроелементів у ньому, а їсти його краще у сирому вигляді
Ревень корисний через великий вміст мікроелементів у ньому, а їсти його краще у сирому вигляді

Ревень – це продукт, корисний овоч, який надає весняний колір стравам і підвищує їхню харчову цінність. Чим корисний ревінь, як його краще їсти і кому ревінь протипоказаний – розповіла у своєму інстаграмі дієтолог Світлана Фус .

Ревінь відносять до овочів, але його люблять додавати в десерти та випічку через кислувато-солодкий смак. У їжу вживають живці ревеню: м'ясисті та соковиті, вони можуть бути різного кольору. Найкисліші – це зелені живці, а рожеві та червоні – більш солодкуваті на смак.

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Їжте не більше 100 грам молодих живців ревеню на день, якщо у вас немає протипоказань
Їжте не більше 100 грам молодих живців ревеню на день, якщо у вас немає протипоказань

У ревені багато клітковини, пектинів, також він багатий на кальцій, калій, хром і марганець. Велика кількість органічних кислот у ревені впливає на його смак, тому рослина кисла. У молодих живцях більше яблучної та лимонної кислоти, а в старих вміст їх падає, зате накопичується багато щавлевої кислоти.

В результаті живці старого ревеню грубіші і в їжу їх краще не використовувати. Не дивлячись на свою користь, ревінь протипоказаний при сечокам'яній хворобі, подагрі, холецистит та при вагітност . Тому що щавлева кислота, якої багато в ревені (особливо в старих живцях), потрапляючи в організм людини, зв'язується з кальцієм і утворює солі оксалати. Ці солі можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

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Людям, які страждають на захворювання суглобів (артритами) або крихкістю кісток (остеопорозом) взагалі не варто їсти ревінь
Людям, які страждають на захворювання суглобів (артритами) або крихкістю кісток (остеопорозом) взагалі не варто їсти ревінь

Часте вживання ревеню може призвести до вимивання кальцію з організму та порушення балансу кальцію та фосфору. Тому людям, які страждають на захворювання суглобів (артритами) або крихкістю кісток (остеопорозом) взагалі не варто їсти ревінь. Він може ще більше негативно вплинути на ослаблену кістково-суглобову систему.

Їжте не більше 100 грамів молодих живців ревеню на день, якщо у вас немає протипоказань. Краще їсти ревінь свіжим, а зберігати – в холодильні, в пакетах, попередньо обірвавши листя і обрізавши кінці стебел.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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