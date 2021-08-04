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Чим корисний кавун і як правильно худнути з його допомогою – порада дієтолога

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
4 серпня, 10:38
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Журналісти "Ранку з Україною" вирушили на ринок, де перевірили кілька лайфхаків, як правильно вибрати кавун. А дієтолог розповіла, як правильно їсти солодку смакоту, щоб позбавитися зайвої ваги
Чим корисний кавун і як його правильно вживати
Чим корисний кавун і як його правильно вживати / Фото: Unsplash

Є 2 перевірених способи, як правильно вибирати кавун:

  • Перший – за "статевими відмінностями". Однак, з'ясувалося, що це справжнісінький міф.
  • Другий – по дзвінкому звуку – він вас точно не підведе.

Скільки зараз коштує кавун

Є один фактор, який зупиняє українців купувати солодку смакоту – ціна. Вартість ягоди сьогодні від 20 до 30 грн за кілограм. Але продавці запевняють – зовсім скоро ціна піде на спад, адже сезон тільки починається.

Але можна і розщедритися, адже, крім смаку, кавун ще і дуже корисний!

Чим корисний кавун – відповідь дієтолога

За словами лікаря-дієтолога Карини Дайнеко, кавун дійсно дуже корисний, адже містить багато вітаміну C, каротину, фруктози і глюкози.

Особливість цієї ягоди в тому, що вона допомагає виводити воду з організму і сприяє виведенню солей.

Чим корисний кавун і як його правильно вживати
Чим корисний кавун і як його правильно вживати / Фото: Unsplash

Як худнути за допомогою кавунів і чи безпечно це

Співачка Тіна Кароль в сезон кавунів неодмінно сидить на спеціальній дієті. Але лікарі попереджають – це може бути небезпечно.

Дієтолог пояснює, чому це міф:

Коли людина харчується виключно глюкозою і фруктозою – це не корисно! Тому що приводить до різких "стрибків" інсуліну в крові – як наслідок апетит ще більше посилюється і людина не схудне.

Хоча так звані розвантажувальні дні з кавуном можна практикувати. Але і тут треба знати міру, говорить дієтолог:

Кавун – дуже солодкий продукт, тому його краще вживати в першій половині дня і обмежуватися порцією до 300-350 грам.

І не поспішайте випльовувати з нього насіння. Адже в одній столовій ложці міститься багато цінних фитонутрієнтів і біологічно активних речовин, в тому числі і цитрулін, який сприяє розширенню судин. Але якщо вам важко і неприємно їх їсти, можете зробити кавуновий смузі – таким чином кісточок не відчуєте, а весь спектр вітамінів отримаєте.

Як правильно вибирати кавун – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, якими продуктами корисніше за все перекушувати.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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