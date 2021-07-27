Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

Як правильно худнути

Якщо обгоріли на сонці

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим небезпечні сонячні промені – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 липня, 08:00
Копіювати лінк
Євген Комаровський розповів, що обов'язково потрібно користуватися сонцезахисним засобом. Сонячні промені старять шкіру, викликають опіки і можуть викликати рак
Дітям особливо важливо захищати шкіру від сонячних променів
Дітям особливо важливо захищати шкіру від сонячних променів / Фото: Сьогодні

Дітям до 6-ти місяців категорично не можна перебувати під відритим сонцем без сонцезахисного засобу. Дорослим теж потрібно користуватися засобом з SPF , оскільки корисного ультрафіолету не буває. Чим небезпечне сонце і як від нього правильно захищатися дітям і дорослим – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

А ми зібрали 10 Лайфхак, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім

Чому потрібно захищати шкіру від сонця

Засмага, як зазначає Євген Комаровський, зовсім не корисна – це захисна реакція організму на ультрафіолет. А ультрафіолет в будь-якому вигляді шкідливий. Він викликає фотостаріння шкіри, також існує прямий зв'язок між впливом УФ-променів на шкіру і розвитком раку шкіри.

Читайте також:

Сонячні промені, якщо від них не захищатися, можуть нашкодити: UVA-промені (типу А) найагресивніші, вони провокують розвиток меланоми (раку шкіри). І проникають усюди: через одяг, хмари, скло. А UVB-промені (типу В) викликають у нас сонячні опіки . Тому важливо не перебувати багато часу на сонці, а захисними засобами користуватися не тільки влітку. причому, дітям – особливо важливо захищати шкіру .

Яке ж сонцезахисний засіб підійде дитині?

Малюкам до півроку взагалі не можна перебувати під відкритим сонцем , а тим, кому вже більше 6-ти місяців потрібно наносити сонцезахисний крем. Такі засоби повинні бути гіпоалергенними, забезпечить захист від усіх типів променів, містити комбіновані фільтри.

Сонцезахисний крем потрібно на всю поверхню тіла, коли загоряєте
Сонцезахисний крем потрібно на всю поверхню тіла, коли загоряєте / Фото: Pixabay

Євген Комаровський радить купувати сонцезахисні засоби в аптеках. Уважно вивчайте упаковку, вибирайте відомі бренди – які пройшли всі клінічні випробування, і ефективність їхдоведена як для дорослих, так і для малюків.

А коли краще наносити сонцезахисний крем?

Наносити засіб потрібно на всю поверхню тіла: і за 20 хв до виходу на вулицю, а не на самому пляжі. Кожні дві години засіб потрібно наносити повторно. Також важливо наносити крем заново кожен раз після виходу з води.

Також раніше ми писали, як вибрати якісні окуляри від сонця.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити зарядку для ніг
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як заготовити компот з абрикос
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти