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Чим небезпечний індійський штам COVID-19 Дельта – відповідь доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 липня, 09:15
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Євген Комаровський пояснив, яку загрозу здоров'ю несе новий штам коронавируса, як від нього захиститися і чи потрібно робити щеплення
Індійський штам COVID-19 "Дельта" більше заразний, але вакцини допоможуть
Індійський штам COVID-19 "Дельта" більше заразний, але вакцини допоможуть / Фото: Сьогодні

Індійський штам COVID-19 "Дельта" більш заразний, ніж його первісний уханьський "родич". Але дотримання нескладних заходів профілактики допоможе вам уникнути захворювання коронавірусом - про це на своєму ютуб-каналі розповів відомий педіатр Євген Комаровський.

Чи правда, що штам "Дельта" набагато небезпечніше і симптоми інші?

Штам "Дельта" – це мутований штам коронавіруса і він дійсно відрізняється більш високою заразністю. Як зазначає Євген Комаровський, за даними з різних джерел, цей штам коронавіруса небезпечніше попереднього від 5 до 15 разів.

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Це означає, що для захворювання потрібна набагато менша доза інфікування. І ризики більш тяжкого перебігу захворювання при зараженні "Дельтою" теж вище. Крім заразності відрізняються симптоми, а саме при "Дельті" виникають:

  • головний біль,
  • біль в горлі, нежить,
  • проблеми з шлунково-кишковим трактом – болі в животі і діарея.

Але це не означає, що вже відомі нам методи профілактики не працюють проти штаму "Дельта".

Ок, а як же захиститися від "Дельти"?

Євген Комаровський підкреслює, що основний спосіб захисту – вакцинація: вже наявні вакцини захистять і від нового мутованого коронавируса. А в разі, якщо таки інфікування відбудеться, то хвороба пройде в більш легкій формі, і ви не потрапите в реанімацію.

Щеплення захистить навіть від мутованого вірусу ковіда і допоможе уникнути ускладнень
Щеплення захистить навіть від мутованого вірусу ковіда і допоможе уникнути ускладнень / Фото: freepik.com

Також не забувайте носити маски, особливо в замкнутому приміщенні з поганою вентиляцією і скупченням людей. Не їздіть відпочивати в країни неблагополучні по захворюваності, ретельно провітрюйте приміщення і більше спілкуйтеся на свіжому повітрі, а не в закритих, тісних приміщеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо вакцинуватися в розпал пандемії коронавируса .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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