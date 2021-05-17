Чим загрожує надлишок вітаміну А і як його правильно вживати

Дієтолог назвала найнебезпечніші наслідки передозування цього вітаміну і розповіла, в яких продуктах він є

Які продукти містять вітамін А Фото: Pexels

На тлі пандемії українці почали фанатично купувати вітаміни. Налякані новим штамом коронавірусу, вони масово штурмують аптеки, щоб придбати якомога більше таблеток, в надії захистити свій імунітет. У той же час лікарі б'ють на сполох – вживати занадто багато вітамінів – небезпечно для життя. Які симптоми вітамінного передозування і яка добова норма вітаміну А, розповіла дієтолог Світлана Свичкар в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Чому вітамін А називають запорукою краси і молодості

Вітамін А – один з найважливіших для нашого здоров'я. Через його дефіциту шкіра стає сухою, постійно лущиться і втрачає природний колір. До того ж погіршується стан нігтів, волосся і зубів, з'являються передчасні зморшки. Саме тому медики називають вітамін А запорукою краси і молодості.

Чим загрожує передозування вітаміну А

У гонитві за гарним видом, особливо перед початком пляжного сезону, українці масово скуповують цей вітамін в аптеках і починають неконтрольовано його вживати. За статистикою, за рік пандемії кількість людей, які приймають його, збільшилася на 10 відсотків. Сам вітамін А здатний накопичуватися в організмі, тому з ним легко переборщити. А з-з цього може виникнути безліч побічних ефектів – болі в суглобах, нудота, головний біль. У зрілому віці його передозування провокують розвиток остеопорозу. І навіть збільшують ризик переломів в сім разів!

"Більш того, надлишок цього вітаміну може призвести до появи онкологічних захворювань, наприклад, раку легенів", – застерігає дієтолог Світлана Свичкар.

Чим вітамін А небезпечний для здоров'я Фото: Unsplash

Але особливо небезпечно зловживання вітаміном А для дітей, каже дієтолог, адже на тлі його надмірної кількості може бути затримка росту.

"Слід бути уважними, так як цей вітамін може бути в біологічно активних добавках і в комплексних вітамінах, які люди часто купують додатково", – пояснює експерт.

Лікарі застерігають: будь-які вітаміни, як і інші лікарські препарати, не можна приймати без призначення фахівця.

"Дуже важливо консультуватися з лікарем стосовно додаткового вживання вітамінів в свій раціон", – радить лікар.

Які продукти містять вітамін А

Однак наситити ним свій організм безпечно – можна. Для цього слід вживати продукти, в яких великий вміст вітаміну А. Однак в 2013 році вчені Ради здорового харчування при Інституті медицини США провели експеримент і зрозуміли, що протягом останніх двадцяти років кількість вітамінів в фруктах і овочах скоротилося вдвічі. Тобто зараз одна одиниця вітаміну А містить тільки шість молекул каротиноїдів замість дванадцяти. Однак добова норма його міститься в: петрушці (200 г), абрикосах (4 шт.), яйцях (3 шт.), куразі (200 г) і вершковому маслі (250 г).

А ще одна кулька морозива і 20 банок консервованого тунця містять однакову кількість вітаміну А – більше 20% від денної норми. Але перед тим, як з'їсти 5 кульок морозива, подумайте про те, що за показниками вони прирівнюються до однієї запеченої картоплини.

Як правильно для здоров'я приймати вітаміни – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, що таке фотостаріння шкіри і які продукти його уповільнюють.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися