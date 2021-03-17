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Ціни на масло зростають швидше, ніж курс біткоіна: який варіант найбюджетніший

Сьогодні, 16:11

Дієтолог розповіла, яке масло вживати найбільш корисно

Ціни на соняшникову олію за рік підскочили на 40% – зараз пляшка коштує близько 60 гривень. І, за прогнозами, це ще не межа. Григорій Герман і Марія Мельник в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" з'ясували, чому так шалено подорожчав один з соціальних продуктів і чи можна замінити соняшникову олію іншими рослинними.

Чому рослинне масло росте в ціні

На 20% дорожче з початку року і на 8% всього за місяць – ціни на рослинну олію ростуть швидше, ніж курс біткоіна або барель нафти. Навіть незважаючи на те, що Україна – це світовий лідер з виробництва соняшникової олії.

"Лідером зростання цін є рослинні масла. Їх вартість зросла в світі практично на 45%, – коментує економіст Олег Пендзин в ефірі каналу "Україна". – Ми виробляємо близько 3 млн тонн масла, а споживаємо десь під 300 тис. Все інше йде на експорт".

Соняшникова олія
Соняшникова олія
Фото: Pixabay

Але оскільки виробники не можуть продавати олію в Україні дешевше, ніж за кордоном, ціни ростуть і у нас. Навіть на домашнє масло.

Як можна заощадити на покупці рослинного масла

Однак можна заощадити, якщо купувати масло у великій тарі. Так, за 10 літрів можна віддати 500 гривень – економія на кожному літрі 10 гривень. Але великі обсяги будь-якого рослинного масла повинні так само швидко використовуватися. Адже, за словами дієтологів, чим довше масло стоїть відкритим, тим менше в ньому поживних речовин. Також експерти радять вибирати масло першого холодного віджиму.

Яке масло корисніше – порада дієтологів

У соняшниковій олії міститься велика кількість вітаміну E. Проте такого елемента, як омега-3, там менше відсотка. Тому дієтологи радять замінити цю олію.

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"Для щоденного вживання ми рекомендуємо інші масла – наприклад, оливкове холодного віджиму. З наших локальних масел – це може бути гарбузове, лляне, масло розторопші – вони багаті омега-3 жирними кислотами", – поділилася лікар-дієтолог Карина Дайнеко в програмі "Ранок з Україною".

Їх краще додавати в салати і гарніри. Так, літрова пляшка оливкового масла коштує від 120 гривень. Її вистачить мінімум на 3 місяці. Але смажити на цих оліях не варто. Для смаження можна використовувати кокосове масло. Воно корисніше соняшникової. Півлітрової баночки для щоденного використання може вистачити на місяць. А його вартість стартує від 60 гривень.

Фото: Pixabay

"Воно багате насиченими жирами, які забезпечують обмін холестерину, хоча саме кокосове масло не містить холестерину", – зазначила експерт.

І, як виявилося, кокосове масло зараз для українського гаманця – найвигідніший варіант. Адже в середньому кожна українська сім'я вживає 2 літри соняшникової олії на місяць. А це не менше 120 гривень.

Чому зростає ціна на соняшникову олію – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як готувати брюссельську капусту з тахіни: пісний рецепт від Григорія Германа.

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Джерело: Сьогодні
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