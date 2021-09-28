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Чи бувають корисні сухофрукти і скільки можна їх їсти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 вересня, 08:30
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Сухофрукти безумовно стануть набагато більш корисним перекусом, ніж цукерки. Але це продукт калорійний, а щоб від нього була користь – сушіть фрукти і ягоди самі
Корисні сухофрукти можна приготувати самому, але їх все одно можна їсти в невеликій кількості
Корисні сухофрукти можна приготувати самому, але їх все одно можна їсти в невеликій кількості / Фото: freepik.com

Найкорисніши із сухофруктів – це ті, в яких немає додаткових добавок, особливо цукру. Як приготувати сухофрукти правильно, чим вони корисні для здоров'я і що ще важливо знати про цей продукт – ми запитали у наших експертів.

Які продукти відносять до сухофруктів

Сухофрукти – це фрукти, в яких вміст води видалено шляхом висушування. У таких "сушках" набагато вище концентрація цукрів і поживних речовин, тому сухофрукти – продукт калорійний. Безумовно, в них маса корисних речовин: клітковина, вітаміни, антиоксиданти, калій. Цей елемент необхідний для наших м'язів і допомагає вивести з організму зайву рідину.

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Корисні сухофрукти тим, оскільки в них багато калію: але вони дуже калорійні
Корисні сухофрукти тим, оскільки в них багато калію: але вони дуже калорійні / Фото: Depositphotos

Дуже популярний зацукровані сушені манго, журавлина, ананаси і т.д. Але якщо ви хочете харчуватися саме корисною їжею, то таких сухофруктів якраз варто уникати. Найпопулярнішими різновидами є родзинки, фініки, чорнослив, інжир і курага. Ці сухофрукти часто сушать без додавання цукру, але вони калорійні і солодкі самі по собі. Крім того, перед їжею сухофрукти потрібно обробити.

Як вживати сухофрукти з користю?

Важливий момент! Не варто налягати на сухофрукти, якщо ви худнете, хворієте на цукровий діабет, ожиріння, бронхіальну астму, а також схильні до алергії.

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Звичайно сухофрукти – це звичайно більш найкраща альтернатива перекусу, ніж цукерки або печиво, зазначає дієтолог Олеся Добрянська. Але кращого варіанту для повноцінного раціону, ніж цільні фрукти, годі й шукати. Тому краще перекушувати несолодкими фруктами, ягодами або зепеченним гарбузом.

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Сухофрукти варто їсти в першій половині дня, не більше 30-40 г і без додавання цукру. Це якщо ви хочете отримати користь від такого продукту. Також сухофрукти, куплені на ринку або в магазині, треба помити. Не завжди вони зберігалися в нормальних умовах, плюс часто продають сухофрукти з цукром і покриттям з сульфітів або використовують для їх сушки обробку димом.

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Ці консерванти продовжують строк придатності і надають сухофруктам свіжий і привабливий вигляд. Доктор тибетської медицини, фізіотерапевт і консультант по здоровому харчуванню Олена Бєляєва радить перед вживанням промити куплені сухофрукти в теплій воді.

Звертайте увагу на самі сухофрукти: наприклад, не спокушайтеся на гарну яскраву велику курагу. Краще вибрати сухі, пісочно-жовті сушені абрикоси. Якщо ж хочете їсти корисні сухофрукти, то сушіть їх самі.

Як приготувати корисні сухофрукти

МОЗ України радить сушити сухофрукти в сушарці або електричній духовці, яку можна налаштувати на 50 градусів. Якщо сушите на сонці, то подбайте про захист фруктів від мух. Сухофрукти зберігайте в мішечках з натуральної тканини, скляних банках або контейнерах.

Найкорисніші сухофрукти – це приготовані самостійно
Найкорисніші сухофрукти – це приготовані самостійно / Фото: instagram.com/lyudmilaez/

Добре для сушіння підходять яблука , груші, морель (дикий абрикос), сливи, малина, чорниця, вишні без кісточок і смородина. Сушити яблука зараз саме воно, особливо якщо плоди з власного саду або ви купили "домашні" яблука, які не імпортні і без липкого покриття, їм плоди мажуть зверху для продовження терміну придатності. А Олена Бєляєва ще радить приготувати сушені зерна граната, рецепт простий:

  • зерна гранту підсушують в сушарці для овочів і фруктів або в дегідраторі, вони сушаться кілька днів,
  • потім перемелюють на кавомолці,
  • отриману масу змішують з медом, перекладають в скляну банку.

Якщо немає алергії на мед, то можна з'їдати пару ложок в день для підтримки травлення. Виходить смачна природна харчова добавка.

Також раніше ми писали, чим корисна курага.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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