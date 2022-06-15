Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Манікюр на літо

Меми про Трампа

Випускний 2022

Доля Тайри

Українці у Болгарії

I love Odessa
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи буде чума в Україні – лікар Комаровський відповів, до чого готуватись

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікар Комаровський заспокоїв українців: новини про поширення чуми в Україні – це чутки. Але навіть при зараженні чумою вилікувати це захворювання в 21-му столітті нескладно
Чума, яку переносять гризуни, легко лікується зараз - доктор Комаровський відповів на чутки про те, чи чума буде в Україні
Чума, яку переносять гризуни, легко лікується зараз - доктор Комаровський відповів на чутки про те, чи чума буде в Україні

Коронавірус, вірус віспи мавп, тепер чума... Чи варто нам купувати ліки і готуватися до спалахів чуми в Україні? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка наразі виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський пояснив механізм поширення чуми та назвав ліки проти цього захворювання.

Декілька днів поспіль Євген Комаровський отримував повідомлення з приводу чуми. Одна з передплаток розповіла, що в Одесі є місця поховання жертв чуми, і якщо туди потрапить ворожий снаряд, тоді нібито може виникнути біологічна загроза для мешканців цього міста та для України в цілому.

Реклама

Чумна бактерія, яка опинилася у ґрунті, гине, – пояснив Євген Комаровський, спростувавши чутки про поширення "одеської чуми"
Чумна бактерія, яка опинилася у ґрунті, гине, – пояснив Євген Комаровський, спростувавши чутки про поширення "одеської чуми"

Кандидат медичних наук нагадав, що востаннє чума в Одесі була 1902 року. Тобто бактерія нібито живе у ґрунті в місцях поховання вже 120 років.

Природними переносниками чуми є гризуни. Наприклад, ховрахи чи байбаки, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Іноді її розповсюджували щури та миші. Вони бігали палубою і спричиняли спалах чуми в портових містах. І Одеса – не виняток.

Лікар-педіатр вищої категорії додав, що механізм поширення цього захворювання досить простий. Наприклад, блоха кусає заражену мишу, потім комаха перестрибує на людину і кусає її. Він занедужує і стає переносником чуми для решти людей.

Реклама

А ось чумна бактерія, яка опинилася у ґрунті, гине, – пояснив Євген Комаровський, спростувавши чутки про поширення "одеської чуми". – До того ж вилікувати це захворювання у 21-му столітті нескладно. Достатньо прийняти антибіотики. Вони є у продажу та досить недорогі.

До того ж, за словами експерта на каналі "Україна", навіть там, де є осередки чуми, наприклад, у Конго, смертність вбирається у 10%.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали думку лікаря Комаровського, чому законопроект про канабіс затвердили саме під час війни.

Реклама

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти