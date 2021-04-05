Хворі зуби підвищують ризики переломів кісток і дефіциту мікроелементів – вчені

Від здоров'я зубів і ротової порожнини залежить ризик розвитку остеопорозу і не тільки

Недолік в організмі магнію, калію, особливо дефіцит кальцію та інших мікроелементів, а також ризик зламати руку або ногу від найменшого падіння безпосередньо пов'язаний зі станом зубів. Вчені з'ясували, що як вікові зміни порожнини рота і зубів в старості, так і недостатній догляд в більш молодому віці пов'язані з недоліком ряду мікроелементів. Це впливає на стан кісток, роблячи їх більш крихкими. Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients .

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Хворі зуби підвищують ризик переломів кісток – вчені Фото: freepik.com

Порівнявши дані близько 300 добровольців різного віку, медики з'ясували, що ризики розвитку остеопорозу (захворювання, при якому в кістковій тканині не вистачає кальцію, кістки стають дуже крихкими, легко ламаються) вище у людей, що мають проблеми з зубами і яснами.

У них вчені також виявили дефіцит фосфору, кальцію, магнію, калію та інших мікроелементів, важливих для здоров'я кісток. Тому своєчасне лікування карієсу, тріщин в зубах, запальних процесів в яснах і ротової порожнині в цілому – це ще профілактика остеопорозу і дефіциту мікроелементів.

Кальцій не тільки робить наші кістки і зуби міцними, цей мікроелемент допомагає клітинам ділитися, відповідає за згортання крові, проходження нервових імпульсів. Кальцієм багаті молочні продукти, яйця, риба, горіхи і зелені овочі. Калій необхідний нам не менше, він відповідає за м'язову силу, роботу серцево-судинної і нервової систем. Без магнію також будуть страждати серце і судини, м'язи, цей елемент допомагає нам бути енергійними і бадьорими. Калій та магній можна знайти в бананах, білій квасолі, авокадо, динях, зелених яблуках, насінні і горіхах, гарбузі, морепродуктах.

Але щоб всі ці важливі для нашого здоров'я мікроелементи засвоювалися, зуби і ротова порожнина повинні бути здоровими. Тому не забувайте:

чистити зуби 2 рази на день, користуватися зубною ниткою, відвідувати стоматолога в ідеалі 2 рази в рік, але як мінімум щорічно, вчасно лікувати карієс, не запускайте запальні процеси в ротовій порожнині, якщо такі з'явилися.

Також нагадаємо, що раніше ми писали про те, до чого можуть призвести хворі зуби .

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