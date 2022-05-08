Безпечний спорт під час війни – 5 причин почати бігати прямо зараз

Спорт під час війни з Росією, особливо біг на відкритому повітрі допоможе скинути стрес, "підтягнути" тіло, при цьому не вимагаючи фінансових витрат. Чому бігати – корисно та як безпечно тренуватися, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Взагалі не лише біг, а вся регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань. Чому бігати корисно? Відповідаємо, саме біг:
- Допомагає поновити психічне здоров'я.
- Біг знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це ефективний спосіб подолати тривожність.
- Відповідно, біг покращує якість сну.
- Оскільки біг відноситься до аеробних вправ, таким чином організм людини після пробіжки збільшить тривалість повільно-хвильового сну.
- Покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння, а також знижує високий артеріальний тиск та рівень холестерину.
Дорослим рекомендується займатися 40 хвилин 3-4 рази на тиждень. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто починати бігати, відкидайте всі сумніви! Навіть 5–10 хв бігу на день із низькою інтенсивністю можуть покращити ваше життя.
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Але у разі хронічних захворювань чи проблем зі здоров'ям слід проконсультуватися з лікарем та вибрати ті фізичні активності, які підійдуть саме вам. Щоб бігати безпечно, пам'ятайте правила:
- якщо ви вирішили вийти на пробіжку, то при звуках повітряної тривоги припиніть бігти і пройдіть до укриття
- бігайте тільки в безпечних місцях: вибирайте спортивні майданчики та прогулянкові доріжки у парках. Щоб не наступити на розтяжку чи міну, тобто не бігайте в поле, серед районів, що постраждали від обстрілів, тощо.
- якщо ви побачили підозрілий предмет – зверніться до поліції вашого міста за номером 102.
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