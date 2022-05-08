Безпечний спорт під час війни – 5 причин почати бігати прямо зараз

Біг – без перебільшення один із популярних видів спорту, який підтримає здоров'я. Навіщо нам зараз бігати та як тренуватися під час війни безпечно – у статті

Будь-який спорт під час війни має бути насамперед безпечним, а почати бігати можна прямо зараз / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Спорт під час війни з Росією, особливо біг на відкритому повітрі допоможе скинути стрес, "підтягнути" тіло, при цьому не вимагаючи фінансових витрат. Чому бігати – корисно та як безпечно тренуватися, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Взагалі не лише біг, а вся регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань. Чому бігати корисно? Відповідаємо, саме біг:

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Допомагає поновити психічне здоров'я. Біг знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це ефективний спосіб подолати тривожність. Відповідно, біг покращує якість сну. Оскільки біг відноситься до аеробних вправ, таким чином організм людини після пробіжки збільшить тривалість повільно-хвильового сну. Покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння, а також знижує високий артеріальний тиск та рівень холестерину.

Дорослим рекомендується займатися 40 хвилин 3-4 рази на тиждень. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто починати бігати, відкидайте всі сумніви! Навіть 5–10 хв бігу на день із низькою інтенсивністю можуть покращити ваше життя.

Навіть якщо бігати не швидко по 6-10 хвилин на день, можна значно покращити здоров'я / Фото: Pixabay

Але у разі хронічних захворювань чи проблем зі здоров'ям слід проконсультуватися з лікарем та вибрати ті фізичні активності, які підійдуть саме вам. Щоб бігати безпечно, пам'ятайте правила:

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якщо ви вирішили вийти на пробіжку, то при звуках повітряної тривоги припиніть бігти і пройдіть до укриття

і пройдіть до укриття бігайте тільки в безпечних місцях: вибирайте спортивні майданчики та прогулянкові доріжки у парках. Щоб не наступити на розтяжку чи міну , тобто не бігайте в поле, серед районів, що постраждали від обстрілів, тощо.

, тобто не бігайте в поле, серед районів, що постраждали від обстрілів, тощо. якщо ви побачили підозрілий предмет – зверніться до поліції вашого міста за номером 102.

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