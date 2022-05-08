Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life Здорово

Безпечний спорт під час війни – 5 причин почати бігати прямо зараз

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 травня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Біг – без перебільшення один із популярних видів спорту, який підтримає здоров'я. Навіщо нам зараз бігати та як тренуватися під час війни безпечно – у статті
Будь-який спорт під час війни має бути насамперед безпечним, а почати бігати можна прямо зараз
Будь-який спорт під час війни має бути насамперед безпечним, а почати бігати можна прямо зараз / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Спорт під час війни з Росією, особливо біг на відкритому повітрі допоможе скинути стрес, "підтягнути" тіло, при цьому не вимагаючи фінансових витрат. Чому бігати – корисно та як безпечно тренуватися, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Взагалі не лише біг, а вся регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань. Чому бігати корисно? Відповідаємо, саме біг:

Реклама
  1. Допомагає поновити психічне здоров'я.
  2. Біг знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це ефективний спосіб подолати тривожність.
  3. Відповідно, біг покращує якість сну.
  4. Оскільки біг відноситься до аеробних вправ, таким чином організм людини після пробіжки збільшить тривалість повільно-хвильового сну.
  5. Покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння, а також знижує високий артеріальний тиск та рівень холестерину.

Дорослим рекомендується займатися 40 хвилин 3-4 рази на тиждень. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто починати бігати, відкидайте всі сумніви! Навіть 5–10 хв бігу на день із низькою інтенсивністю можуть покращити ваше життя.

Навіть якщо бігати не швидко по 6-10 хвилин на день, можна значно покращити здоров'я
Навіть якщо бігати не швидко по 6-10 хвилин на день, можна значно покращити здоров'я / Фото: Pixabay

Але у разі хронічних захворювань чи проблем зі здоров'ям слід проконсультуватися з лікарем та вибрати ті фізичні активності, які підійдуть саме вам. Щоб бігати безпечно, пам'ятайте правила:

Реклама
  • якщо ви вирішили вийти на пробіжку, то при звуках повітряної тривоги припиніть бігти і пройдіть до укриття
  • бігайте тільки в безпечних місцях: вибирайте спортивні майданчики та прогулянкові доріжки у парках. Щоб не наступити на розтяжку чи міну, тобто не бігайте в поле, серед районів, що постраждали від обстрілів, тощо.
  • якщо ви побачили підозрілий предмет – зверніться до поліції вашого міста за номером 102.

Також ми писали про інші вправи та спорт під час війни – 5 способів, як швидко прибрати стрес.

Якщо ж ви у глибокому стресі, дізнайтесь як подолати синдром завмерлого стану та повернутися до життя під час війни.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти