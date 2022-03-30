Безкоштовні тренування для українців від BetterMe – як подбати про своє тіло зараз

Поліпшити свій емоційний та фізичний стан допоможе спорт, навіть якщо зараз не до нього. Біг, фітнес, танці, йога – все це шукайте безкоштовно на BetterMe

Безкоштовні тренування для українців від BetterMe з йоги, фітнесу і не лише допоможуть подбати про своє тіло зараз / Фото: freepik.com

Займатися спортом під час війни з Росією стане далеко не кожен, але якщо ви в безпеці і можете виконати мінімальне тренування, спробуйте. Це допоможе вирівняти ваш емоційний стан та покращити самопочуття. BetterMe: Health Coaching відкрили безкоштовний доступ до тренувань для дітей та дорослих і з будь-яким рівнем фізичної підготовки, ви можете дізнатися більше та завантажити програму на власний гаджет.

Додаток доступний для iOS та Android, тут можна знайти тренувальні програми з йоги, фітнесу, танців, бігу тощо. Також є програми тренувань для вагітних, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями.

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BetterMe: Health Coaching відкрив безкоштовний доступ до тренувань для дітей та дорослих та з будь-яким рівнем фізичної підготовки / Фото: freepik.com

Крім спортивних навантажень, у додатку можна знайти програми з харчування , підібрати таку згідно з вашим віком, розрахувати калорії. Є навіть програми харчування для людей із діабетом та іншими захворюваннями. Є у додатку також активності для дітей, ці рекомендації розроблено Міністерством освіти та науки України.

Зараз як дорослим українцям, так і дітям важливо дбати про своє фізичне та ментальне здоров'я. І саме спорт допомагає привести в норму гормональну систему та емоційний стан. Отже, дасть нам сили захищати країну і відновлювати її після перемоги. І допоможе в цьому додаток – підбила підсумок засновниця BetterMe Вікторія Репа.

Також важливо добре висипатися, якщо мучить безсоння, читайте "Що робити, якщо не можеш заснути через нерви – 6 кроків, як зробити дихальні вправи".

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А ще важливо їсти продукти, які допоможуть підтримати організм, Дізнайтеся навіщо пити кефір щодня – поради дієтолога.