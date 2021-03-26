Білкова чи вуглеводна? Вчені відповіли, з якої дієти розпочати худнути

Білкова дієта виявилася більш ефективною на початку боротьби з накопиченим жиром

Щоб почати худнути і досягти швидкого ефекту , налягайте на нежирні сорти курки, риби, нежирні кисломолочні продукти, яйця і овочі. Білкова дієта виявилася більш ефективна для тих, хто вперше почав худнути, ніж вуглеводна (глікемічна). Докази дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Нежирна курка і риба, несолодкі овочі допоможуть швидше схуднути

Дві групи добровольців з ожирінням і зайвою вагою, які не дружили зі спортом, "посадили" на дієту. Одні 8 тижнів харчувалися за білковим раціоном, інші – за вуглеводним. Медики порівняли їх показники здоров'я і масу тіла на початку і в кінці експерименту. Виявилося, що білкова дієта особливо ефективна: вона швидше "вигнала" жирові відкладення, поліпшила показники ліпідного профілю і знизила рівень холестерину у добровольців. При цьому м'язова маса збереглася.

Вчені відзначають, що на сьогоднішній день досліджень, які порівнюють ефективність білкових і глікемічних дієт практично немає. Тепер ситуація виправлена: якщо ви давно збиралися почати худнути, але не знали, з чого почати, то зверніть увагу на білкову дієту. Її принцип такий:

повністю виключити прості вуглеводи (цукор, мед, стиглі фрукти, цукерки, випічку і т.д.);

білкова їжа повинна становити 60% щоденного раціону;

жири можна їсти тільки рослинні, але в мінімальних кількостях;

щоб допомогти травленню, білкові страви урізноманітнюють невеликою кількістю не солодких овочів і фруктів.

Білкова дієта допомагає швидко скинути жир і знизити вагу за короткий час. Але вона не всім підходить, тому що харчування не досить збалансоване. Не можна "сідати" на білкову дієту:

при проблемах з нирками і печінкою, якщо є подагра, діабет, проблеми зі згортанням крові, є захворювання органів травлення, серця і судин, в період вагітності і лактації, дітям і підліткам.

Нагадаємо, що швидко схуднути і знизити холестерин також допомагає палео-дієта.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися