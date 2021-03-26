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Білкова чи вуглеводна? Вчені відповіли, з якої дієти розпочати худнути

Сьогодні, 18:55

Білкова дієта виявилася більш ефективною на початку боротьби з накопиченим жиром

Щоб почати худнути і досягти швидкого ефекту , налягайте на нежирні сорти курки, риби, нежирні кисломолочні продукти, яйця і овочі. Білкова дієта виявилася більш ефективна для тих, хто вперше почав худнути, ніж вуглеводна (глікемічна). Докази дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

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Дві групи добровольців з ожирінням і зайвою вагою, які не дружили зі спортом, "посадили" на дієту. Одні 8 тижнів харчувалися за білковим раціоном, інші – за вуглеводним. Медики порівняли їх показники здоров'я і масу тіла на початку і в кінці експерименту. Виявилося, що білкова дієта особливо ефективна: вона швидше "вигнала" жирові відкладення, поліпшила показники ліпідного профілю і знизила рівень холестерину у добровольців. При цьому м'язова маса збереглася.

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Вчені відзначають, що на сьогоднішній день досліджень, які порівнюють ефективність білкових і глікемічних дієт практично немає. Тепер ситуація виправлена: якщо ви давно збиралися почати худнути, але не знали, з чого почати, то зверніть увагу на білкову дієту. Її принцип такий:

  • повністю виключити прості вуглеводи (цукор, мед, стиглі фрукти, цукерки, випічку і т.д.);
  • білкова їжа повинна становити 60% щоденного раціону;
  • жири можна їсти тільки рослинні, але в мінімальних кількостях;
  • щоб допомогти травленню, білкові страви урізноманітнюють невеликою кількістю не солодких овочів і фруктів.

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Білкова дієта допомагає швидко скинути жир і знизити вагу за короткий час. Але вона не всім підходить, тому що харчування не досить збалансоване. Не можна "сідати" на білкову дієту:

  1. при проблемах з нирками і печінкою,
  2. якщо є подагра, діабет, проблеми зі згортанням крові,
  3. є захворювання органів травлення, серця і судин,
  4. в період вагітності і лактації,
  5. дітям і підліткам.

Нагадаємо, що швидко схуднути і знизити холестерин також допомагає палео-дієта.

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