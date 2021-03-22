Як швидко схуднути та знизити холестерин — нове дослідження
Палеодієта, яка радить відмовитися від "харчового сміття", корисна для здоров'я
Швидко схуднути, очистити судини, прискорити обмін речовин допоможе палеодієта. Вчені знайшли нові докази корисності білкової дієти: результати дослідження опубліковані в журналі Nutriens.
Палеодієта заснована на принципі – їсти те, що їли наші предки, мисливці і збирачі епохи палеоліту. Сучасна палеолітична дієта рекомендує їсти багато білкових продуктів, таких як м'ясо, риба, птиця, а також фрукти, коренеплоди, овочі, горіхи. Не рекомендуються зернові, молокопродукти, боби, оброблені масла і цукор.
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Отже, це ефективна дієта для позбавлення від зайвих кілограмів і підтримки стабільної ваги тіла. Оскільки палеохарчування має на увазі відмову від злакових, його можна порівняти з безвуглеводною кетодієтою.
Принципи палеодієти:
- відмова від сучасних харчів;
- вживання традиційної їжі;
- рекомендується людям, що страждають на харчові алергії.
Такий режим харчування виключає з раціону типові харчові алергени. У цієї дієти є прихильники, навіть серед "зірок", і противники. І ось вчені вивчили вплив такого харчування в короткостроковій і довгостроковій перспективі на здоров'я добровольців.
Медики досліджували показники здорових і хворих людей, спортсменів, які харчувалися за принципом палео. І знайшли такі плюси цього харчування:
- Поліпшення ліпідного і вуглеводного обміну.
- Нормалізація показників артеріального тиску.
- Зниження рівня холестерину.
- Зниження маси тіла.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи допомагає марафон зі схуднення стати стрункішою.
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