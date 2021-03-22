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Як швидко схуднути та знизити холестерин — нове дослідження

Сьогодні, 15:51

Палеодієта, яка радить відмовитися від "харчового сміття", корисна для здоров'я

Швидко схуднути, очистити судини, прискорити обмін речовин допоможе палеодієта. Вчені знайшли нові докази корисності білкової дієти: результати дослідження опубліковані в журналі Nutriens.

Палео-дієта рекомендує їсти м'ясо, рибу, овочі і фрукти
Палео-дієта рекомендує їсти м'ясо, рибу, овочі і фрукти
Фото: freepik.com

Палеодієта заснована на принципі – їсти те, що їли наші предки, мисливці і збирачі епохи палеоліту. Сучасна палеолітична дієта рекомендує їсти багато білкових продуктів, таких як м'ясо, риба, птиця, а також фрукти, коренеплоди, овочі, горіхи. Не рекомендуються зернові, молокопродукти, боби, оброблені масла і цукор.

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Отже, це ефективна дієта для позбавлення від зайвих кілограмів і підтримки стабільної ваги тіла. Оскільки палеохарчування має на увазі відмову від злакових, його можна порівняти з безвуглеводною кетодієтою.

Принципи палеодієти:

  • відмова від сучасних харчів;
  • вживання традиційної їжі;
  • рекомендується людям, що страждають на харчові алергії.

Такий режим харчування виключає з раціону типові харчові алергени. У цієї дієти є прихильники, навіть серед "зірок", і противники. І ось вчені вивчили вплив такого харчування в короткостроковій і довгостроковій перспективі на здоров'я добровольців.

Білкова палео-дієта дієта допускає не тільки м'ясо, а також свіжі овочі та фрукти
Білкова палео-дієта дієта допускає не тільки м'ясо, а також свіжі овочі та фрукти
Фото: freepik.com

Медики досліджували показники здорових і хворих людей, спортсменів, які харчувалися за принципом палео. І знайшли такі плюси цього харчування:

  1. Поліпшення ліпідного і вуглеводного обміну.
  2. Нормалізація показників артеріального тиску.
  3. Зниження рівня холестерину.
  4. Зниження маси тіла.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи допомагає марафон зі схуднення стати стрункішою.

Також в YouTube вийшов новий випуск сміливого соціального ютуб-шоу "Дід Панч і молодь", в якому пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

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