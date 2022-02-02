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Знову про "білу смерть" – чим небезпечний цукор і скільки солодкого можна їсти на день

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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2 лютого, 16:15
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Цукор у чай, а також цукерки, морозиво чи кола – шлях до багатьох хвороб. Причому надлишок цукру веде не тільки до ожиріння, але і поведінкових проблем.
Цукор небезпечний для здоров'я, тому солодкого можна їсти на день небагато
Цукор небезпечний для здоров'я, тому солодкого можна їсти на день небагато / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Те, що від солодкого набирають вагу , не новина, але чи знаєте ви, що надлишок цукру в раціоні сприяє неуважності ? Якщо постійно перевищувати добові норми споживання цукру, можна заробити масу хвороб – від ожиріння або проблем зі шкірою до онкології, пише журнал Nutrients .

Чим небезпечний цукор для здоров'я людини

Ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання, проблеми зі шкірою та здоров'ям порожнини рота, високий рівень холестерину, захворювання нирок, розвиток причин запалень у різних частинах тіла, що веде до хронічних хвороб внутрішніх органів і навіть онкології. Ось далеко не повний перелік проблем, які може спричинити надмірне вживання цукру.

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Надмірне споживання солодкого призведе не лише до зайвої ваги чи діабету, а ще проблем із поведінкою
Надмірне споживання солодкого призведе не лише до зайвої ваги чи діабету, а ще проблем із поведінкою / Фото: freepik.com

Крім того, самі любителі цукру пов'язують надмірне споживання солодкого з поведінковими проблемами. І дослідники підтверджують, що надлишок солодощів у раціоні сприяють розвитку більшої неуважності та посилюють нервову збудливість. Наразі вчені активно досліджують зв'язок між надлишком цукру в раціоні та розладом гіперактивності у дітей.

Медики зазначають, що люди можуть не знати про механізми, за допомогою яких солодкі продукти негативно впливають на їхнє здоров'я. Адже небезпечний не лише той цукор, який ми звикли класти у каву чи чай.

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Які продукти з цукром найшкідливіші?

Будь-які, якщо їсти їх надмірно. Причому, варто звернути увагу не лише на цукор у раціоні дорослих, а й дітей. Діти найбільше їдять як столовий цукор, так цукерки, шоколад, морозиво, солодкі безалкогольні напої – соки, газівку.

Тому, як сказано в освітній брошурі про ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням цукру (Каліфорнійський університет – SugarScience.ucsf.edu) – Занадто багато доданого цукру не тільки робить нас товстими. Це також може зробити нас хворими

Дослідники зазначають, що норма споживання цукру для дорослих – 50 г/день, 75 г – це вже забагато. Тобто норма приблизно 10 чайних ложок доданих цукрів. Рекомендована дітям кількість цукру, відповідно, вдвічі менша.

Також читайте: "Що робити за зайвої ваги і як зрозуміти, що він зайвий".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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