Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Апельсиновий сік зберігає мозок і гальмує деменцію – вчені

Сьогодні, 15:59

Цитрусові, а особливо сік апельсина, покращують роботу клітин і судин мозку

Залишатися при здоровому розумі та добрій пам'яті навіть в похилому віці допоможе апельсиновий сік. Ряд досліджень, проведених фахівцями університету Східної Англії (Норідж), підтвердив цей факт. Своїми відкриттями вчені поділилися в журналі Frontiers in Neuroscience. Так, цитрусові захищають мозок від вікових змін, які часто призводять до розвитку деменції. Один з методів профілактики старечого недоумства – регулярно пити апельсиновий сік.

Стакан апельсинового соку на день покращує пам'ять
Стакан апельсинового соку на день покращує пам'ять
Фото: freepik.com

У дослідженні наголошується, що задля поліпшення активності мозку та зниження вікових дегенеративних змін досить однієї склянки апельсинового соку на день. Фахівці вивчили сотні даних про те, як флавоноїди (рослинні поліфеноли) впливають на клітини головного мозку. Адже саме цими речовинами багаті цитрусові: особливо апельсини, а також лайми, лимони, грейпфрути. Вживання цитрусових і вижатих з них соків, завдяки вмісту там антиоксидантів і протизапальних речовин, допомагає тканинам мозку краще функціонувати. А ще захищає мозок від пошкоджень, які викликають не тільки старість, але і хронічні захворювання.

Читайте також:
П'ять причин пити апельсиновий сік щодня

Тим часом вчені чесні: 100% способу лікування вже почалася активної деменції поки не існує. Але поліпшити роботу мозку смачними цитрусами – вельми виправдане засіб. Дослідження, проведені на добровольцях показали, що апельсиновий сік також містить багато вітаміну С і геспередіну. Ці речовини позитивно впливають на роботу судин, в тому числі мозкових, нормалізують артеріальний тиск. Якщо у вашому раціоні мало цитрусових, то саме час його переглянути. Адже ці смачні плоди не тільки захистять від деменції, а також поліпшать функції пам'яті та навчання.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зігріваючий апельсиновому напої, який допоможе зміцнити імунітет.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хвороба Паркінсона та деменція: вчені виявили небезпечні наслідки COVID-19 Як правильно вибрати помаду і догляд за губами навесні: 4 корисних поради Світ атакують нові штами коронавірусу: все, що потрібно знати Молодість можна продовжити без пластичних операцій: що це за метод і скільки коштує
здоров'я вчені сік фрукти апельсини старість мозок деменция цитрусові лимони хронические заболевания
Реклама

Новини партнерів

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Сьогодні, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Вчора, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Вчора, 08:08Фаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

15 березняСмачно

7 продуктів, що погано поєднуються з кавою

15 березняФаново

Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

15 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняЗірково

"Тато сумує за тобою": діти принца Вільяма написали листи до принцеси Діани

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти