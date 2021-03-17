Апельсиновий сік зберігає мозок і гальмує деменцію – вчені

Цитрусові, а особливо сік апельсина, покращують роботу клітин і судин мозку

Залишатися при здоровому розумі та добрій пам'яті навіть в похилому віці допоможе апельсиновий сік. Ряд досліджень, проведених фахівцями університету Східної Англії (Норідж), підтвердив цей факт. Своїми відкриттями вчені поділилися в журналі Frontiers in Neuroscience. Так, цитрусові захищають мозок від вікових змін, які часто призводять до розвитку деменції. Один з методів профілактики старечого недоумства – регулярно пити апельсиновий сік.

Стакан апельсинового соку на день покращує пам'ять Фото: freepik.com

У дослідженні наголошується, що задля поліпшення активності мозку та зниження вікових дегенеративних змін досить однієї склянки апельсинового соку на день. Фахівці вивчили сотні даних про те, як флавоноїди (рослинні поліфеноли) впливають на клітини головного мозку. Адже саме цими речовинами багаті цитрусові: особливо апельсини, а також лайми, лимони, грейпфрути. Вживання цитрусових і вижатих з них соків, завдяки вмісту там антиоксидантів і протизапальних речовин, допомагає тканинам мозку краще функціонувати. А ще захищає мозок від пошкоджень, які викликають не тільки старість, але і хронічні захворювання.

Тим часом вчені чесні: 100% способу лікування вже почалася активної деменції поки не існує. Але поліпшити роботу мозку смачними цитрусами – вельми виправдане засіб. Дослідження, проведені на добровольцях показали, що апельсиновий сік також містить багато вітаміну С і геспередіну. Ці речовини позитивно впливають на роботу судин, в тому числі мозкових, нормалізують артеріальний тиск. Якщо у вашому раціоні мало цитрусових, то саме час його переглянути. Адже ці смачні плоди не тільки захистять від деменції, а також поліпшать функції пам'яті та навчання.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зігріваючий апельсиновому напої, який допоможе зміцнити імунітет.

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