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Алергія через дезінфектори для рук: як себе убезпечити

Сьогодні, 12:10

І хлор, і фтор викликають токсичні ураження головного мозку, печінки, нервової системи

В Україні почастішали випадки алергії через використання дезінфекторів для рук і миючих засобів. Все тому, що вони містять хлор, фосфати та інші небезпечні речовини, кажуть лікарі. Засоби з цими небезпечними хімічними сполуками ми використовуємо щодня, приймаючи ванну, миючи посуд. Чому кількість людей із алергічними реакціями зростає, розповіла "Сегодня" дерматолог Ольга Лукіна.

Сюжет Дар'ї Трунової, Руслана Альмухамедова і Василя Величко
Відео: Сьогодні

Хто найчастіше звертається до дерматологів

З різними проявами алергії до дерматологів звертається мінімум дві людини щодня. В основному жінки, адже саме вони більше контактують із миючими засобами вдома. Як наслідок – висип і подразнення. Але ще гірше те, що шкідливі речовини можуть накопичуватися в організмі роками і вражати внутрішні органи.

"Хлор – якраз той фактор, який сильно викликає ураження шкіри. І хлор, і фтор, потрапляючи в організм, викликають токсичні ураження головного мозку, печінки, нервової системи", – говорить дерматолог Ольга Лукіна.

Провокувати алергії можуть ще і дезінфектори, якими через пандемію ми користуємося щодня.

Все це призведе до того, що вже через 20 років кожен п'ятий на планеті буде алергіком.

Як зменшити ризик виникнення алергії

Щоб зменшити ризик виникнення алергій, фахівці радять переходити на менш шкідливі миючі засоби. Для цього треба вибрати продукти без хлору, фосфатів і ароматизаторів. Таких в магазинах не більше 10 відсотків і коштують вони трохи дорожче за звичайні.

Щоб заощадити на мийних засобах, можна використовувати органічні продукти. Наприклад, гірчиця замість миючих засобів для посуду.

Чим фосфати небезпечні для природи і людей
Чим фосфати небезпечні для природи і людей
Фото: Pexels

Так буде краще і для здоров'я, і для природи. Тому що фосфати, що містяться в порошках, призводять до цвітіння річок. Фосфати заборонені в Німеччині, Бельгії, Нідерландах і Австрії вже давно. В Україні – ні.

Еколог Мар'яна Гінзула каже, що більшість водойм цвітуть, а це джерело питної води. У такій воді небезпечно навіть купатися.

У свою чергу Мінекології тільки через 2 роки почне обмежувати використання фосфатів у миючих засобах. До цього вся відповідальність за викид фосфатів в річки лежить на нас.

Раніше ми повідомляли, що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології.

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Джерело: Сьогодні
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