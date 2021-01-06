Алкоголь та ліки: чому їх не можна поєднувати

Спиртне "вбиває" імунітет і робить людину уразливішою до захворювань

На жаль, трапляється так, коли радощі від свят засмучують усілякі застуди. А чи можна пити спиртне разом з ліками і що з цього приводу думають лікарі – дізнавалася журналістка "Сьогодні" Наталя Тімуршина.

Сюжет Наталії Тімуршиної Відео: Сьогодні

Тим, хто бореться з коронавірусом або тільки-но переніс захворювання, у святкові дні теж може закортіти шампанського. Та інфекціоністка Євгенія Менжуліна катеогрично проти таких експериментів з алкоголем. Організм не віддячить на таке шкідливе поєднання.

Думка про те, що спирт "убиває" ковід – вкрай хибна. Спирт дієвий лише за зовнішнього застосування і категорично заборонений, якщо ви вживаєте антибіотики чи маєте температуру.



Тим, хто залишається на реабілітаційному періоді, кисневозалежним, перебуває вдома на концентраторах, або відчуває дуже сильну слабкість, втомлюваність, задишку – алкогольні напої заборонені.

Чому спиртне заборонене хворим людям?

Спиртне впливає на здатність крові до згортання, а тромбоз є однією з побічних реакцій під час лікування ковіду. Крім того, споживання спиртного за пандемії робить людину уразливішою до захворювань. Як пояснює нарколог Володимир Сова, алкоголь "обкрадає" головний мозок за рахунок вуглекислого газу. Звідси – значне зниження імунітету і збільшення ризику отримати інфекційні хвороби.



Тож узвар, морс та чай – от святкові напої епохи пандемії. Ті, хто прагне оригінальності, можуть знайти в інтернеті тисячі рецептів безалкогольних коктейлів на основі кориці та імбиру.

Тут дізнаєтеся, чому імбир вкрай необхідний для здоров'я.

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