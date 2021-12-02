7 годин під наркозом – киянці з рідкісним захворюванням, що втратила зуби, повернули посмішку

У 32-річної киянки Ольги Мацик рідкісна хвороба – херувізм, через яку ще в дитинстві дівчина втратила майже всі зуби . Ольга хоче своїм прикладом підтримати всіх людей кому доводиться жити зі складними діагнозами, показати, що вихід є, якщо його шукати.
Команда спеціалістів клініки стоматології Ярослава Заблоцького провела киянці безкоштовно найскладнішу операцію: дівчині встановили імплантати і вставили зуби. У Ольги тепер повноцінно відновлена усмішка на всі 28 зубів. Але і лікарям, і смій дівчині було непросто.
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Як хвороба атакувала, що довелося пережити Ользі
Херувізмом називають генетичне та дуже рідкісне захворювання, хвороба призводить до втрати зубів, порушення роботи щелеп – так сталося і з Ольгою. До проведення операції Ольга ледве могла говорити, жувати їжу, губи у дівчини були запалі, оскільки більша частина зубів випала, коли Оля ще була підлітком.
Ті зуби, що стали рости замість молочних зубів, – ділиться Ольга Мацик, – росли у різні боки. Це було дуже некрасиво, незручно, не кажучи вже про той дискомфорт і комплекси, які в мене з'явилися через мою зовнішність.
До клиніки Ольга прийшла всього з трьома зубами і повною рішучістю знову мати можливість нормально їсти, посміхатися, будувати стосунки з людьми. Вона – справжній боєць, ще підлітком почала боротися із хворобою, стійко пережила дві пластичні операції: їй зменшили обличчя та кістки щелеп. В результаті допомогти дівчині взялися професор Ярослав Заблоцький зі своєю командою.
Ризики при імплантації зубів великі, але лікарі не здалися.
Проблема в тому, що за всю історію спостережень подібних захворювань у світі фахівцями зафіксовано всього близько 300 людей із подібними генетичними патологіями. А випадків, коли зубна імплантація з подібними клінічними проблемами у пацієнтів була б описана та задокументована у медичній літературі – взагалі одиниці.
Медикаментозне лікування таких пацієнтів результатів не дає, тому схеми лікування для таких людей немає. А життя без зубів – це не тільки постійний стрес, дискомфорт та глузування оточуючих через ваду зовнішності. Це ще проблеми з функціями дихання, ковтанням їжі, депресією та комплексами.
Наша велика мета та завдання – поставити дівчині такі штучні зуби, які не відрізнити від справжніх", – каже лікар-стоматолог, власник клініки Ярослав Заблоцький. – Щоб вона змогла їсти, посміхатися, жити повноцінним життям, як усі звичайні люди, які мають здорові зуби. Випадок Ольги настільки складний, що "класичні" протези зубів, які можна було б вставляти та носити – не підходять. Тому що зубним протезам у даному випадку взагалі нема за що триматися.
Як зазначає Ярослав Заблоцький, вихід був єдиний – це вживити імплантати (штучне титанове коріння), до яких потім прикручуються зубні протези. Зрештою дівчину оперували 7 годин!
Під час операції, яку провели Ользі під наркозом, лікарі клініки Заблоцького встановили п'ять імплантатів на нижній щелепі та п'ять – на верхній. Ризик був дуже великий, і сама операція – складна , Проблема в тому, що в кістках щелеп у дівчини через хворобу утворилися порожнечі.
Зубний ряд довелося відтворювати на комп'ютері за допомогою спеціальної програми. Незважаючи на великі ризики та складний медичний випадок, лікарі клініки Заблоцького свою роботу зробили безкоштовно .
Як зараз почувається Ольга Мацик і що кажуть лікарі
Операція хоч і пройшла успішно, але сказати зараз з упевненістю на 100% що імплантати приживуться, стоматологи не можуть. Якщо все пройде добре, то замість тимчасових зубів Ольга вже за півроку отримає постійні.
Ольга звикає жити та розмовляти з новими зубами, посміхатися та бути щасливою, забути про свої комплекси. І своїм прикладом їй важливо показати, що вихід із найскладніших ситуацій, викликаних хворобами, буває. Головне – не складати рук.
Чималий внесок у стоматологію та медицину своїм вчинком внесла команда Заблоцького – тепер фахівці відстежуватимуть стан Ольги, шукатимуть варіанти лікування та корекції ситуації за потреби. Що в майбутньому допоможе подібним пацієнтам зі складними клінічними випадками жити повноцінним життям.
Відсутність зубів у будь-якої людини додає їй віку мінімум на 20-25 років. Як тільки у пацієнтки з'явилися зуби – вона дуже змінилася, почала виглядати на свій вік або навіть молодше, – резюмує професор, стоматолог у червоному метелику Ярослав Заблоцький.
Також раніше ми писали, як відбілювати зуби та не зіпсувати емаль.
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