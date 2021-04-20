6 фактів про користь бігу, про які ви не знали

Тривалі пробіжки відмінно допомагають схуднути. Навіть 5 хвилин бігу на день не тільки зменшать вагу, а продовжать життя, поліпшать сон, знизять рівень холестерину

Уявляєте, що навіть 5-10 хвилин легкого бігу на день значно можуть поліпшити ваше здоров'я? Багатьом з нас важко бігати тривалі дистанції, щоб схуднути : але навіть дуже короткі пробіжки впливають на метаболізм, що вже допомагає худнути, а також значно покращують ваше самопочуття, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Різні бігові марафони стають все більш популярні в усьому світі не просто так. В процесі пробіжки в організмі відбуваються фізіологічні і метаболічні зміни, збільшується частота дихання, відбуваються "коливання" різних гормонів в крові. Медики в черговий раз звертають увагу на те, що бігати корисно не тільки тим, хто має зайву вагу і хоче схуднути. У чому ж цілюща сила бігу?

1. Біг продовжує життя і знижує ризик смерті

Ті люди, які бігають навіть невеликі дистанції, знижують ризики смерті від різних станів і захворювань на 27%. Також пробіжки допомагають знизити ризик смертності від захворювань серця і судин на 30%, а від раку – на 23%.

2. Пробіжки прискорюють метаболізм, тобто обмін речовин

Тому біг – відмінний засіб профілактики не тільки ожиріння або серцево-судинних захворювань. А також спосіб прискорити обмінні процеси, які з віком сповільнюються.

3. Біг – запорука здоров'я наших кісток і м'язів.

За допомогою пробіжок можна зміцнити м'язи, які в свою чергу служать опорою нашого скелету. Біг зміцнить поперек, спину, прес, стегна, підтягне сідниці і ікри.

Бігати корисно не тільки тим, хто має зайву вагу Фото: pixabay.com

Звичайно бігати потрібно в спеціальному спортивному взутты і бажано на спеціальних бігових доріжках, особливо якщо ви – початківець.

4. За допомогою бігу можна знизити артеріальний тиск і холестерин

Пробіжки добре допомагають при гіпертонії, знижуючи тиск і рівень холестерину в судинах. Біг – це за своєю суттю аеробні вправи, тобто вони тренують загальну витривалість при низькому рівні підготовки. А значить, підходять людям, які не дружили раніше зі спортом.

5. Біг допомагає знизити тривожність і поліпшити психічне здоров'я

Тому медики радять бігати для зняття стресу, поліпшення настрою і позбавлення від апатії. Навіть коротка пробіжка збільшить кількість ендорфіну – гормону радості в крові, а значить, зробить нас щасливішими.

6. Пробіжки допомагають швидше засипати і краще спати

Саме за допомогою бігу можна зробити фазу глибокого сну більш якісною. А значить, людина краще виспиться і оновиться за ніч.

Якщо ви давно хочете бігати, але не знаєте, з чого почати – просто починайте з легкого бігу або навіть ходьби в зручному для вас темпі. Щоб уникнути травм, не навантажуйтеся різко і розігрівайте м'язи, роблячи легку розминку.

Важливо! Коли проблеми зі здоров'ям вже є або ви ніколи раніше не тренувалися, то проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

Це необхідно, щоб не нашкодити собі, підібрати підходящий для вас темп і тривалість пробіжок.

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